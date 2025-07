Anchetă la Universitatea de Științele Vieții din Iași. O profesoară a folosit un aparat de bruiaj interzis în România la examene

Anchetă la Universitatea de Științele Vieții din Iași. O profesoară ar fi folosit un dispozitiv ilegal la un examen, pentru a-i împiedica pe studenți să copieze. Este vorba despre un aparat de bruiaj interzis în România, care a blocat orice comunicație, inclusiv apelul la 112. Cum un student a depus plângere, pe fir au intrat reprezentanții ANCOM și procurorii DIICOT.

Cu doi părinți bolnavi plecați în concediu, tânărul a vrut să vadă ce fac ai lui. Și s-a panicat când a văzut că nu poate da de ei.

Studentul care a depus plângerea: Am încercat pe WhtsApp, dar nu se trimitea niciun mesaj și încercând să îi sun mi-am dat că și cum nu ar fi fost în aria de acoperire, deși telefonul îmi arăta că are semnal. Ceea ce m-a facut să cred că au pățit dânșii ceva. Și trecând în apropierea sălii am văzut o punga de cadouri din care ieșeau mai multe antene.