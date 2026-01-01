Prima pagină » Actualitate » Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 12:46, Actualitate
Germania a găsit soluţia pentru ca agenţii rutieri să nu mai asculte veşnicele scuze ale şoferilor opriţi în trafic cum că nu au permisul sau talonul la ei pentru că le-au uitat acasă sau le-au pierdut. De la 1 ianuarie 2026, va deveni oficială varianta de permis digital naţional care poate fi stocat şi prezentat direct din telefonul mobil. 

Astfel, Germania reinventează permisul de conducere, în era digitalizării. Potrivit noii legislaţii, şoferii nu mai sunt obligaţi să deţină asupra lor documentul fizic. Este suficient să prezinte o dovadă digitală stocată în smartphone, generată printr-o aplicaţie specială.

Autoritățile vor putea verifica în timp real valabilitatea permisului, fără hârtii, fără explicații și fără amenzi pentru „document uitat acasă”, relatează publicaţia germană inside-digital.de.

Proiectul legislativ care stă la baza acestei transformări se află deja în fază avansată de implementare. Potrivit autorităților, permisul digital național va fi disponibil până la finalul anului 2026 și va funcționa în paralel cu varianta clasică, cel puțin într-o primă etapă.

Germania a parcurs şi alţi paşi în ceea ce priveşte digitalizarea documentelor pentru şoferi. S-a început cu certificatul de înmatriculare.

Prin aplicația oficială i-Kfz, disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iPhone, șoferii pot stoca talonul auto direct pe smartphone, având acces permanent la document.

Aplicația permite şi partajarea temporară a documentelor, de exemplu către un service auto sau către o altă persoană care conduce mașina. Sistemul trimite și notificări automate pentru inspecția tehnică periodică, eliminând una dintre cele mai frecvente probleme administrative ale șoferilor: uitarea termenului TÜV, mai relatează Inside Digital.

