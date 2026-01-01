Prima pagină » Actualitate » Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 13:06, Actualitate
Republica Moldova a găsit o nouă strategie de promovare în UE. Oferă telefonie mobilă şi internet fără costuri suplimentare cetăţenilor UE aflaţi pe teritoriul moldovean. Programul „Roam Like at Home”a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. 

De joi, 1 ianuarie 2026, cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în statele membre ale UE, pot să efectueze apeluri, să trimită mesaje şi să utilizeze datele mobile fără costuri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca în ţara de origine, întrucât a intrat în vigoare programul „Roam Like at Home”.

Eliminarea tarifelor de roaming în UE  va permite cetăţenilor moldoveni să comunice la tarife naţionale în spaţiul european.

De asemenea, se vor bucura de aceeaşi calitate şi viteză ca acasă. Principiul se aplică şi invers, cetăţenilor europeni care se află în Republica Moldova, relatează presa locală.

Aderarea Republicii Moldova la sistemul „Roam Like at Home” al Uniunii Europene a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene în vara anului trecut şi are loc în urma finalizării procesului de transpunere a cadrului legislativ european privind roamingul în legislaţia naţională, scrie Moldpres.

Republica Moldova beneficia deja de tarife reduse la roaming, în urma unui acord semnat în 2024 între autorităţile moldovene şi UE.

