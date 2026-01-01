Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun”

Nostalgia comunistă, care-i animă pe mulţi dintre români, este redată plastic de poetul Mircea Dinescu în ultima sa creaţie în versuri, realizată în noaptea de Anul Nou.

„O poezie care m-a vizitat în noaptea de Anul Nou” îşi intitulează Mircea Dinescu poemul dedicat acelora care încă deplâng Epoca de Aur şi sărbătorile vremii.

Şi cum nu exista alt termen de comparaţie, dragostea şi viaţa păreau rupte dintr-un film rusesc, cu personaje şi fapte pe măsură.

„Îți amintești? Îți amintești iubito, ce tiptil m- -apropiam de văile plinuțe?! Păreai că ești actriță la Mosfilm în chiloțeii tăi cu mînecuțe. Dura o oră pînă să-i dau jos și cinci secunde pînă să-ți fac felul, cutremurul era așa frumos, că peste noi se prăvălea castelul. Castelul din chirpici, voiam să spun, că locuiam în casă de paiantă, cu apă rece, criză de săpun, dar ce balcon, ce crupă elegantă, ce glezne și ce buze de porfir și ce mătase fină-n loc de piele și Doamne, ce boboc de trandafir pitit ca o căsuță-ntre vîlcele!”, scrie Mircea Dinescu, de Anul Nou.

