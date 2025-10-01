Andreea Esca a oferit din nou un moment memorabil, de această dată pe scena evenimentului organizat de „Renașterea – Fundația pentru Sănătatea Femeii”. Prezentatoarea, îmbrăcată într-o rochie roz, simbol al luptei împotriva cancerului la sân, nu și-a dat seama că microfonul este deschis și a început un dialog spumos cu cei din jur.

Cineva din public i-a sugerat să-și aranjeze părul, însă Esca a replicat prompt, cu umor: „Nu are niciun sens să-mi aranjez părul. O să mă vadă telespectatorii ca-n „Tânăr și neliniștit.”

În timp ce își dădea părul peste cap și își potrivea rochia, vedeta le amintea colegilor că mai sunt doar 40 de secunde până la intrarea în direct.

Alături de ea pe scenă s-a aflat Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, purtând o rochie gri până la genunchi. Esca a tras-o lângă ea și, între două glume despre buzunarele rochiei, a recunoscut că a „înghețat complet”. Replica rapidă a Mirabelei a stârnit râsete: „Facem un dans”, după care i-a spus prezentatoarei „Să aibă încredere” .

Surse foto: Mediafax foto

