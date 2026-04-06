Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR: „Nu suntem Iran, OK?"

Andrei Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Adrian Agachi. Într-o postare pe Facebook, Caramitru susține că acesta ar „face un rău bisericii” și că ar fi „absolut razna”.

„Purtătorul de cuvânt al BOR e absolut razna și face un rău dement bisericii. Ceartă și afurisește – e lance de luptă – și împotriva lui Pătraru / TvR, și împotriva dlui Bănescu fostul purtător de cuvânt, azi îl ia în cătare și pe Mândruță.

Uite oameni buni de prin Sinod sau dl. Agachi. Vă spun câteva chestii basic de comunicare. Există 3 categorii de oameni pe aici:

– cei habotnici, militanți. Pe ăștia îi aveți oricum, nu trebuie să le comunice cine știe ce dl. Agachi
– credincioșii mai light așa care nu urmăresc cu atenție ce se întâmplă, au credință dar nu stau în genunchi și nu merg la Sf. Parascheva
– cei care se uită îngroziți cum biserica o ia pe ulei, face propagandă rusofilă legionară și cegista. Și sunt îngrijorați. Aici sunt atât teologi de înaltă ținută (cum e dl. Banescu și mulți alții), intelectuali publici dar și foarte mulți oameni “normali”, spune Andrei Caramitru.

„Nu suntem un califat ortodox”

În postarea de pe Facebook, economistul continuă să menționeze faptul că „nu suntem în Iran” și că „nu suntem un califat ortodox”.

„Așa că dl. Agachi și BOR ce vor? Să mobilizeze și isterizeze și mai mult minoritatea habotnic-militantă și să îndepărteze și mai mult pe ceilalți majoritari? Păi asta e low IQ, e stupid complet. E fix ce NU trebuie să faceți, hello.

Și mai e o chestie care nu convine se pare la BOR / Agachi – NU suntem un califat ortodox. NU avem ayatolah, ei nu sunt mulahi. Ai dreptul să te exprimi, să critici, ba oh ce oroare ai dreptul să fii afiliat la altă biserică, poți chiar să nu fii creștin, ci budist sau altceva, sau chiar oh ce șocant – agnostic și ateu. Nu de alta – dar așa scrie în Constituție. NU suntem în Iran, ok???? Nu puteți și nici nu veți putea ascultați aici – să trimiteți hoarde să facă represiune violentă contra celor care nu vă pupă mâinile sau vă critică. E imposibil așa ceva și știți și voi asta, doar ca refuzați realitatea. Ați luat-o pe ulei.

E o rușine ce se întâmplă sincer. Ar fi cazul ca acest Agachi să fie frumos dat afară, ok?

Și apropo – noi din taxele noastre vă ținem pe voi, dacă nu v-ați prins, doar așa vreun miliard de eur pe an din taxele noastre. Așa că avem absolut tot dreptul să cerem un minim de bun simț și de smerenie. Dacă sunteți în stare”, a notat Andrei Caramitru pe Facebook.

Mesajul notat azi, 6 aprilie 2026, pe Facebook

Citește și

JUSTIȚIE Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică
14:22
Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică
DEZVĂLUIRI Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
13:23
Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
ALEGERI Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților”
12:59
Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților”
NEWS ALERT Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan, pe miniștrii Energiei și Transporturilor, dar și companiile petroliere la Cotroceni. Ce discută
12:30
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan, pe miniștrii Energiei și Transporturilor, dar și companiile petroliere la Cotroceni. Ce discută
NEWS ALERT Trump îl refuză pe Nicușor Dan. Ce înlocuitor trimite președintele american la Summitul B9 de la București
11:54
Trump îl refuză pe Nicușor Dan. Ce înlocuitor trimite președintele american la Summitul B9 de la București
OPINIE Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, îl acuză pe actualul, Radu Miruţă, că depăşeşte orice limită
10:43
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, îl acuză pe actualul, Radu Miruţă, că depăşeşte orice limită
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Click
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
O descoperire arheologică de importanță excepțională a fost făcută sub străzile orașului Frankfurt
VIDEO Ucraineni, trimiși în judecată după ce au pus explozibil în fața unei companii din București. Dispozitivul, testat de anchetatori
15:53
Ucraineni, trimiși în judecată după ce au pus explozibil în fața unei companii din București. Dispozitivul, testat de anchetatori
NEWS ALERT Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars
15:49
Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars
ECONOMIE 500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
15:40
500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
EXCLUSIV Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”
15:40
Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”
EVENIMENT LIVE 4 ore până la Lună. Astronauții misiunii spațiale Artemis 2 vor bate un record istoric: Cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni
15:11
4 ore până la Lună. Astronauții misiunii spațiale Artemis 2 vor bate un record istoric: Cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni
ENERGIE Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”
15:11
Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”

