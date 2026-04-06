Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR: „Nu suntem Iran, OK?”

Andrei Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Adrian Agachi. Într-o postare pe Facebook, Caramitru susține că acesta ar „face un rău bisericii” și că ar fi „absolut razna”.

„Purtătorul de cuvânt al BOR e absolut razna și face un rău dement bisericii. Ceartă și afurisește – e lance de luptă – și împotriva lui Pătraru / TvR, și împotriva dlui Bănescu fostul purtător de cuvânt, azi îl ia în cătare și pe Mândruță.

Uite oameni buni de prin Sinod sau dl. Agachi. Vă spun câteva chestii basic de comunicare. Există 3 categorii de oameni pe aici:

– cei habotnici, militanți. Pe ăștia îi aveți oricum, nu trebuie să le comunice cine știe ce dl. Agachi

– credincioșii mai light așa care nu urmăresc cu atenție ce se întâmplă, au credință dar nu stau în genunchi și nu merg la Sf. Parascheva

– cei care se uită îngroziți cum biserica o ia pe ulei, face propagandă rusofilă legionară și cegista. Și sunt îngrijorați. Aici sunt atât teologi de înaltă ținută (cum e dl. Banescu și mulți alții), intelectuali publici dar și foarte mulți oameni “normali”, spune Andrei Caramitru.

„Nu suntem un califat ortodox”

În postarea de pe Facebook, economistul continuă să menționeze faptul că „nu suntem în Iran” și că „nu suntem un califat ortodox”.

„Așa că dl. Agachi și BOR ce vor? Să mobilizeze și isterizeze și mai mult minoritatea habotnic-militantă și să îndepărteze și mai mult pe ceilalți majoritari? Păi asta e low IQ, e stupid complet. E fix ce NU trebuie să faceți, hello.

Și mai e o chestie care nu convine se pare la BOR / Agachi – NU suntem un califat ortodox. NU avem ayatolah, ei nu sunt mulahi. Ai dreptul să te exprimi, să critici, ba oh ce oroare ai dreptul să fii afiliat la altă biserică, poți chiar să nu fii creștin, ci budist sau altceva, sau chiar oh ce șocant – agnostic și ateu. Nu de alta – dar așa scrie în Constituție. NU suntem în Iran, ok???? Nu puteți și nici nu veți putea ascultați aici – să trimiteți hoarde să facă represiune violentă contra celor care nu vă pupă mâinile sau vă critică. E imposibil așa ceva și știți și voi asta, doar ca refuzați realitatea. Ați luat-o pe ulei.

E o rușine ce se întâmplă sincer. Ar fi cazul ca acest Agachi să fie frumos dat afară, ok?

Și apropo – noi din taxele noastre vă ținem pe voi, dacă nu v-ați prins, doar așa vreun miliard de eur pe an din taxele noastre. Așa că avem absolut tot dreptul să cerem un minim de bun simț și de smerenie. Dacă sunteți în stare”, a notat Andrei Caramitru pe Facebook.

Sursă foto: Facebook / Mediafax Foto