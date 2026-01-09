Angajații de la o grădina zoologică din Japonia se prefac că sunt urși panda și sunt hrăniți de vizitatori, după ce urșii reali s-au reîntors în China

Personalul unei grădini zoologice din Japonia face eforturi uriașe pentru a umple golul lăsat de plecarea celor patru urși panda ai instituției, care au fost nevoiți să se întoarcă în China, scrie publicația People.

Astfel că, în onoarea urșilor pierduți, angajații parcului de distracții și grădinii zoologice Adventure World din Wakayama, situat la sud de Osaka, sunt costumați în panda și sunt hrăniți de vizitatorii grădinii zoologice.

Parcul, care a fost nevoit să returneze Chinei ultimii săi patru urși panda în vara anului trecut, le oferă vizitatorilor și posibilitatea de a se alătura „Panda Love Club” contra sumei de 8.000 de yeni (echivalentul a 50 de dolari).

Participanților li se va permite să se costumeze în îngrijitori de animale și să „experimenteze un program care imită munca reală de îngrijire a animalelor, precum pregătirea hranei, observarea comportamentului, completarea rapoartelor zilnice și verificarea siguranței zonei de exerciții”, potrivit Adventure World.

Sesiunea de 90 de minute le mai permite vizitatorilor să hrănească îngrijitori aflați în cuști, care sunt costumați în panda, cu bucăți de măr.

China, în cadrul a ceea ce a fost numit „diplomația panda”, are o istorie îndelungată de a împrumuta urși panda pentru a-și recompensa aliații, dar uneori a cerut înapoierea lor pentru a-și exprima nemulțumirea. Originari din China, urșii panda uriași se întorc de obicei acasă după încheierea acordului de împrumut, iar puii născuți în străinătate nu fac însă excepție.

Luna ianuarie 2026 va marca prima lună după 1972 în care Japonia nu va mai avea niciun urs panda, după ce ultimele două exemplare, aflate la Grădina Zoologică Ueno din Tokyo, urmează să fie returnate Chinei până la începutul lui februarie.

Autorul recomandă:

În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren. Gestul a adus încasări uriașe și a salvat calea ferată de la faliment