În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren. Gestul a adus încasări uriașe și a salvat calea ferată de la faliment

08 ian. 2026, 18:12, Știri externe
Continuând o tradiție de aproape douăzeci de ani, o gară locală din Japonia a numit o pisică calico, Yontama, în funcția de al treilea șef de gară felin. Aceasta îi succede predecesorului său, Nitama, care a decedat în noiembrie și a fost numit ulterior șef de gară onorific. Acest obicei, de a numi o pisică ca șef de gară, a stimulat turismul și a contribuit la susținerea căii ferate locale timp de aproape două decenii.

Yontama, o femelă din rasa calico în vârstă de 9 ani, a primit oficial titlul în fața unei mulțimi de fani și localnici. Președintele căii ferate, Mitsunobu Kojima, i-a pus la gât cu această ocazie o medalie gravată cu noul ei titlu.

Până acum, Yontama a servit ca șef de stație la gara Idakiso, tot pe linia Kishigawa, dar a fost „promovată” la gara Kishi pentru a ocupa postul lăsat vacant de predecesoarea sa, Nitama, care a decedat în noiembrie 2025. Odată cu numirea lui Yontama, a fost introdusă și o nouă recrută, Rokutama, în vârstă de 1 an, care va începe pregătirea ca ucenic.

Această tradiție a început dintr-o necesitate economică disperată. Prima pisică șef de stație a devenit celebră în toată lumea, iar prezența ei a salvat linia Kishigawa de la închidere, aducând aproximativ 1,1 miliarde de yeni (aproximativ 9 milioane de dolari) economiei locale.

Deși sună ca o glumă, rolul este tratat cu mare seriozitate în Japonia. Pisica trebuie să poarte uniformă și să stea în biroul său vitrat pentru a „supraveghea” pasagerii și a atrage turiștii. În tot acest timp, șeful felin al gării beneficiază de hrană pentru pisici de calitate superioară și un mediu de lucru confortabil, cu aer condiționat.

