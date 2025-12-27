Angajatul unui restaurant KFC, despăgubit cu o sumă fabuloasă după ce șeful său l-a jignit și l-a obligat să muncească ore suplimentare

Un angajat al unui restaurant KFC din sud-estul Londrei a primit o despăgubire de aproape 80.000 de euro după ce managerul său l-a numit „sclav” și l-a forțat să muncească ore suplimentare.

Madhesh Ravichandran, originar din statul indian Tamil Nadu, a început să lucreze în filiala KFC din West Wickham în ianuarie 2023, dar la numai două luni de la angajare, cererea sa pentru concediu a fost respinsă, iar șeful său i-a spus unui coleg că va favoriza angajații tamili din Sri Lanka și s-a referit la reclamant ca la „acest sclav”.

Ravichandran a fost fost victima discriminării directe pe criterii rasiale, hărțuirii legate de rasă și a fost supus victimizării, notează BBC.

La câteva luni după ce a auzit comentariile, Ravichandran și-a dat demisia, însă nu a fost realizată nicio anchetă reală privind acuzațiile sale. El s-a simțit „supărat și umilit” și că refuzul concediului a fost „semnificativ influențat” de rasa sa.

Un judecător a acceptat declarația reclamantului potrivit căreia a fost obligat să muncească ore suplimentare din cauza „atitudinii părtinitoare rasial” a managerului său.

Tribunalul i-a acordat lui Ravichandran despăgubiri de 66.800 de lire sterline (echivalentul a 76.579 euro).