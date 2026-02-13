Prima pagină » Actualitate » Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”

Bianca Dogaru
13 feb. 2026, 13:30, Actualitate
Invitat la Europa FM, premierul Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care România a intrat oficial în recesiune tehnică. Premierul a precizat că această situație era inevitabilă și că Executivul a fost nevoit să adopte măsuri de corecție pentru reducerea deficitelor.

„Ce s-a întâmplat din vara anului trecut. Am fost cu spatele la zid în vară și a trebuit să luăm aceste măsuri să corectăm deficitele. Nu există nicio formă de corecție care să nu cuprindă o combinație de măsuri care să însemne scăderea unor cheltuieli de funcționare, reducerea unor investiții sau eșalonarea acestora, asta e combinația și pe asta am pus-o și noi în pratică. Aceste măsuri au efect de contracție economică inevitabil. Aceste măsuri, uneori au efecte colaterale, ca niște medicamente. Sunt ca orice tratament care însănătoșește o boală. Uneori dacă iei antibiotice puternice trebuie să iei și probiotice pentru stomac. Ceea ce se va întâmpla în perioada următoare e o reechilibrare a economiei. Ar trebui să ne crească componenta de exporturi și să ne redresăm economic.”

Bolojan a precizat că aceste decizii au un efect de contracție economică inevitabil și a comparat impactul lor cu cel al unui tratament medical care poate produce efecte colaterale.

„E doar o soluție temporară. În a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi absorbite de economie și va scădea inflația. Aceste măsuri nu puteau fi evitate și niciodată nu le-am negat.”

