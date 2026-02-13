Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a început discursul de la Conferința de Securitate de la Munchen, prin a comenta reuniunea ministerială a NATO de ieri de la Bruxelles. Liderul Alianței Nord-Atlantice spune că a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor prezenți la masa discuțiilor, relatează The Guardian.

„De ani, de decenii, SUA se plâng că în Europa nu cheltuim suficient pentru apărare. Acest lucru s-a schimbat de la summitul de la Haga. Schimbarea de mentalitate constă în faptul că ieri, în sala de ședințe, am simțit cu toții o clară convergență de viziuni și unitate. Europa face cu adevărat un pas înainte, Europa preia un rol mai important de lider în cadrul NATO.”

În ceea ce privește războiul de la graniță, el afirmă că NATO trebuie să își continue sprijinul pentru Kiev și „să facă mai mult pentru Ucraina”.

Potrivit lui Rutte, Rusia înregistrează „pierderi uluitoare” pe măsură ce își continuă agresiunea. Șeful NATO a mai afirmat ironic:

„Ei vor ca noi să-i percepem pe ruși ca pe un urs puternic, dar s-ar putea spune că se mișcă prin Ucraina cu viteza stângace a unui melc de grădină, așa că să nu cădem în capcana propagandei rusești.”, a precizat Rutte.

Șeful NATO a vorbit la o sesiune în afara programului principal, în cadrul căreia aproximativ 1.000 de delegați au discutat despre Ucraina, Iran și apărarea Europei. Forumul de la München începe astăzi și va dura până duminică.

