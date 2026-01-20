Prima pagină » Actualitate » Un cuplu de români a deschis unicul local dintr-un sat cu 56 de oameni, în Spania. Ce mâncare gătesc pentru clienții restaurantului

20 ian. 2026, 13:55, Actualitate
Un cuplu de români a deschis unicul local dintr-un sat cu 56 de oameni, în Spania / Sursa FOTO: libertatea.ro

În micul cătun montan Tronchón, din Spania, unde populația ajunge la doar 56 de persoane, atmosfera s-a schimbat total de câteva luni. Și asta se datorează unui cuplu de români care a deschis aici unicul local din sat, animând considerabil viața socială.

Apariția a doi copii pe străzile liniștite și redeschiderea barului comunal au adus un suflu nou comunității, scrie libertatea.ro.

Iar schimbarea se datorează familiei Costea, românii care au ales să se mute aici.

Cine sunt Mihai și Roxana Costea

Mihai și Roxana Costea au venit în Tronchón împreună cu cei doi copii ai lor, de 7 ani, respectiv un an și jumătate. Fără să se gândească la riscuri, au preluat administrarea barului aflat în proprietatea Primăriei. După finalizarea lucrărilor de modernizare, familia intenționează să deschidă și cele cinci camere de cazare care sunt la etaj.

Cei doi români au locuit timp de șase ani în provincia Castellón, mai întâi în Morella, apoi în Benicàssim. Experiența acumulată în domeniul ospitalității, atât în bucătărie, cât și în relația cu clienții, i-a ajutat să facă pasul mai ușor către propria afacere. De fapt, ei aveau acest vis de mult timp, dar niciodată n-au găsit curajul să-l urmeze.

O recomandare venită din partea unor prieteni i-a adus în satul Tronchón, unde autoritățile locale căutau un nou gestionar pentru barul satului. După o primă vizită, au decis că este locul potrivit și trebuie să se mute definitiv aici, astfel că din octombrie 2025 s-au așezat în inima regiunii Maestrazgo.

Programul localului este unul clasic pentru Spania, chiar dacă satul e liniștit. Barul se deschide zilnic între orele 9.00-15.00 și 17.00-22.00, cu excepția zilei de miercuri. În weekend funcționează fără pauză până la miezul nopții.

Meniul include tapas și preparate mixte, dar Roxana a adăugat și câteva zile tematice, când servește paella (joia) sau churros cu ciocolată (duminica). La cerere, cuplul pregătește meniuri fixe, bazate pe mâncare „gătită ca la mama, acasă”.

Totodată, clienții pot comanda și preparate tradiționale românești, care au fost introduse treptat pentru cei dornici să descopere gusturi noi.

Adaptarea copiilor, o problemă

Roxana povestește că adaptarea nu a fost ușoară pentru băiatul cel mare, care a lăsat în urmă viața de la malul mării, din Benicàssim.

„Ne-am dorit foarte mult să avem propria afacere. Satul mic și clima rece nu ne sperie. Rutina noastră se concentrează pe muncă și pe copii, pentru că nu au mereu companie. Lucrurile se schimbă în weekendurile mai lungi, când vin turiști”, a explicat ea.

Pentru micuța comunitate din Tronchón, localul redeschis de cei doi români nu este doar un loc unde se mănâncă sau se bea o cafea. Aici, oamenii își dau întâlnire ca să se mai vadă, vorbesc și se simt, din nou, activi.

