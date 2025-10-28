Un român stabilit în Spania spulberă mitul îmbogățirii rapide peste hotare: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”

Un român stabilit în Spania a lansat un avertisment pentru cei care au în plan să părăsească România, având scopul de a se îmbogăți rapid. El precizează că sunt diferențe considerabile între țara de origine și Spania, spunând că viața în Peninsula Iberică ar fi mai relaxată, iar oamenii ar fi mai prietenoși. „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”, spune el.

În spațiul virtual, un cetățean român stabilit în Spania a ajuns viral, după ce și-a expus opinia referitoare la experiența sa în Peninsula Iberică. Cu această ocazie, a lansat un avertisment în rândul celor care au în plan să părăsească România cu scopul de a se îmbogăți rapid în Spania. El susține că între România și Spania există diferențe considerabile, iar Peninsula Iberică nu ar fi potrivită pentru cei care vor să câștige cât mai mulți bani.

Viața mai relaxată în Spania

Totuși, susține el, viața în Spania ar fi mai relaxată, iar localnicii își arată fața prieteniei, fiind mai mereu zâmbitori.

„Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți! Dacă nu-ți place să ieși, să te plimbi, să dai bună dimineața cu gura până la urechi la tot orașul, rămâi unde ești!”, se arată în postarea sa.

De altfel, românul stabilit în Spania susține că țara nu ar fi potrivită pentru cei „obsedați” de muncă. În schimb, recomandă locul persoanelor care caută lucruri simple în viață. Totodată, în postarea sa, bărbatul glumește că instalatorii sau electricienii pot întârzia fără probleme, căci „nimeni nu se grăbește”.

Bărbatul mai susține că spaniolii câștigă mai puțin, însă se bucură mai mult de viață și trăiesc mai bine. În 2025, Institutul Național de Statistică (INE) arată că salariul minim este de 1.381,33 euro, iar salariul mediu brut lunar depășește 2.100 euro, menționează B1tv.ro.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)