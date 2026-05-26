Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de marți, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a comentat contractul de lobby acordat de Administrația Prezidențială unei companii specializate americane pentru a-i facilita contactul cu Administrația Trump.

Editorialistul Gândul a punctat că, din perspectiva sa, este vorba de o decizie a președintelui care să îi capitalizeze imaginea. Contractul de lobby este o opțiune scumpă prin care Nicușor Dan nu i-a demis pe Oana Țoiu și pe ambasadorul Muraru. Dar le transmite un semnal clar, spune jurnalistul.

„ Oamenii ăștia nu și-au făcut treaba ”

Patrick Andre de Hillerin: În momentul în care decizi să aloci 3, 4 milioane în 6 luni, poate chiar mai mult, pentru a avea relații cu SUA, înseamnă că oamenii ăștia nu și-au făcut treaba. Au fost incompetenți, nu au reușit, deci trebuie demiși cumva.

Ionuț Cristache: Bine, ei sunt demiși. Asta e culmea ironiei, că sunt demiși și continuă să se ducă la guvern. Că ieri am marcat o premieră în spațiu public românesc și în politica românească. Un ministru demis și-a dat demisia.

„ Nicușor Dan a constatat că a pornit un drum care nu-i satisface așteptările pentru un al doilea mandat ”

De Hillerin: Da, chiar dacă e ciudat, eu m-aș fi așteptat ca Oana Țoiu să-și dea și ea demisia după ce a apărut comunicatul Administrației prezidențiale, constatându-și inutilitatea în funcție.

Cristache: Dar dincolo de faptul că tu crezi că ar fi trebuit să ai o reacție din partea terților, ce spune asta despre Nicușor Dan? Că ieri era fix la un an de când intrase în mandat. El a intrat în mandat pe 26 mai. Pe 25 seara vine acest anunț.

De Hillerin: Cred că a constatat că a pornit un drum care nu-i satisface așteptările pentru un al doilea mandat prezidențial. Că deocamdată nu livrează publicului lui principal ceea ce așteaptă acest public. Cumva o bună relație cu Statele Unite ar fi obținut un scor bun la votanții lui. Și pentru că nu poate să obțină pe căi instituționale ale statului român, încearcă varianta alternativă cu o firmă de lobby. Mi se pare îmbucurător însă că nu plătim decât 3,4 milioane de dolari.

În context, a mai spus de Hillerin, demersul nu va avea rezultatele scontate față de Administrația Trump. Nu cred că Nicușor Dan va obține ce-și dorește, o vizită în SUA la Trump.

