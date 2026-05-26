Un raport al Uniunii Europene confirmă: Acestea sunt sunt fructele cele mai contaminate cu pesticide
sursa foto: Envato
Peste 70% dintre căpșunile analizate au prezentat reziduuri datorate contactului direct cu solul, scrie El Economista.

Un raport din 2024 al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind reziduurile de pesticide din alimente a relevat trei fructe contaminate în mod special cu aceste substanțe, și anume, strugurii, căpșunile și portocalele.

Acest studiu este unul dintre cele mai cuprinzătoare de până acum, deoarece a colectat mii de mostre de produse destinate consumului uman la nivel mondial. Este demn de remarcat faptul că majoritatea produselor respectă limitele stabilite, astfel încât riscurile pentru sănătate sunt relativ scăzute.

Spania a fost a patra țară cu cele mai multe mostre, reprezentând 8,6% din totalul analizat, după Germania (18,7%) și Franța (12,1%). În cazul strugurilor de masă spanioli, 60% din mostre au prezentat niveluri ridicate de reziduuri de pesticide, una dintre cele mai mari rate de pe continent.

Mai multă contaminare la căpșuni

Cu toate acestea, căpșunile au un model de contaminare și mai pronunțat, peste 70% din probele analizate prezentând contaminare. Una dintre principalele cauze ale acestui fapt este metoda lor de cultivare, deoarece, fiind în contact mai direct cu solul, tind să acumuleze mai multe substanțe chimice din acesta. În cele din urmă, portocalele se clasează pe locul trei în clasamentul fructelor cu cel mai mare conținut de pesticide.

Deși cantitățile utilizate se încadrează în limitele stabilite, autoritățile sanitare sunt îngrijorate de utilizarea substanțelor interzise. Acestea includ clorpirifos, neonicotinoide și piretroide, ce pot provoca efecte asupra dezvoltării creierului la fetuși și copii, precum și daune neurotoxice la adulți.

Unele studii sugerează că expunerea prelungită la pesticide poate avea efecte directe asupra sănătății, asociind-o cu o probabilitate mai mare de a dezvolta boli precum alergii, afecțiuni autoimune, boli de rinichi, probleme tiroidiene și chiar boala Parkinson, mai scrie sursa citată.

