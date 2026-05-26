Document fals apărut pe internet după demisia lui András István. Ministerul Culturii dezminte cererea de transfer a acestuia

Ministerul Culturii anunță că documentul care circulă pe internet și care spune că fostul ministru Demeter András István cere mutarea pe un post mai mic este fals.

Ministerul neagă mutarea fostului ministru pe o funcție inferioară. Reprezentanții instituției au transmis că documentul care a apărut în mediul online nu are nicio legătură cu realitatea.

„Ministerul Culturii precizează că nu a transmis nicio solicitare către instituțiile subordonate privind un eventual transfer al ministrului culturii pe o funcție de execuție. Ministrul culturii, care și-a înaintat ieri demisia, este angajat al SRTV, având contractul individual de muncă suspendat pe durata exercitării mandatului. Totodată, subliniem că în cadrul Ministerului Culturii nu există o structură cu denumirea menționată în documentul fals și nici numărul de înregistrare indicat nu aparține instituției noastre.”

Știrea inițială:

Fostul ministru al Culturii, Andras Demeter, care și-a dat demisia după apariția unei înregistrări controversate în spațiul public, ar fi depus o cerere de transfer la o altă instituție a statului. Acesta ar viza un post în cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), unde susține că este nevoie de „consolidarea capacității administrative”.

Cererea pentru transfer la ORDA

Potrivit unei adrese oficiale, publicată de stiripesurse.ro transmise către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Andras Demeter solicită transferul în cadrul instituției, invocând prevederile privind mobilitatea funcționarilor publici.

În document, fostul ministru motivează intenția de angajare prin necesitatea „consolidării capacității administrative” a structurii respective.

Demersul vine la scurt timp după plecarea sa din fruntea Ministerului Culturii, în urma scandalului izbucnit după publicarea unei înregistrări audio controversate.

Scandalul care a dus la demisia lui Demeter

În înregistrarea apărută în spațiul public, ieri, Andras Demeter relata, într-o ședință, ce i-ar fi spus unui procuror în anul 2012, atunci când a fost audiat de Parchetul General într-un dosar de corupție.

Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România, în contextul achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova. Înregistrarea apărută în spațiul public a stârnit reacții dure și a generat un val de critici, care au culminat cu demisia acestuia din funcția de ministru al Culturii.

