Ministrul interimar al Muncii și-a calculat în direct creșterea salariului: „Va fi mai mare cu 22%, adică cu 2.500 de lei”

Olga Borșcevschi
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și-a calculat în direct, în conferința de presă de luni în care a prezentat noua lege a salarizării, o creștere de 22%, respectiv de 2.500 lei, potrivit noilor grile. Conform proiectului, prim-ministrul va avea un salariu de 30.750 lei, în timp ce un ministru va avea o bază salarială de 26.650 lei.

„Având în vedere situaţia grea a românilor, grilele demnitarilor nu au mai crescut de ani. Am întrebat Comisia Europeană dacă e posibil să fie înghețată aplicarea grilelor pentru demnitari. Pe 18 mai, Comisia Europeană a spus că legea trebuie să fie aplicată unitar şi în acelaşi timp pentru toţi. Am mai cerut și în scris acest lucru”, a spus Pîslaru, care apoi şi-a calculat propriul salariu: „Vreau să asigur românii că nicio grilă nu crește subiectiv. Pentru salariul meu de ministru, creşterea e de 22%. Va fi o creştere de 2.500 de lei”.

Dragoș Pîslaru, întrebat cu cât crește salariul unui profesor debutant: „Legea nu se concentrează pe creștere”

Dacă în cazul unui salariu de ministru a arătat că este vorba de o creștere de aproape 500 euro, ministrul nu a mai putut preciza și cu cât crește salariul unui profesor debutant, arătând că noua lege nu se concentrează pe majorări salariale.

Întrebat care este creșterea pentru un profesor debutant, Dragoș Pîslaru a răspuns: „Acest echilibru pe care îl faceți dumneavoastră pleacă de la o premisă greșită. Nu discutăm de o lege a salarizării care să se concentreze pe creștere. Discutăm de o reașezare echitabilă a grilelor de salarizare (…) În acest moment, trebuie să ne uităm la faptul că în sistemul de educație există niște corecții de echitate care sunt importante, pe funcțiile pe care vi le-am arătat și care sunt pentru sistemul de educație. A face comparație între sistemul de educație, cu alt sistem, altă familie ocupațională este un lucru care nu are nimic la bază decât să întărâte niște categorii profesionale, unele către celelalte. Fiecare categorie are, în statul român, în modul de desfășurare a administrației, un anumit tip de așezare. Deci nu este vorba să comparăm cât câștigă un doctor cu cât câștigă un ministru sau cât câștigă un profesor cu cât câștigă un parlamentar. Există o evaluare obiectivă, făcută tehnic, nu politic, pe cum anume se așează, într-un sistem de salarizare modern al unei țări membre a OECD, aceste grile”.

