Gândul a înștiințat oficial ANI cu privire la contradicțiile din declarația de avere a președintelui Nicușor Dan și a cerut verificări. ANI a transmis redacției Gândul că solicitarea a fost înregistrată

Gândul a solicitat oficial, miercuri, Agenției Naționale de Integritate (ANI) să demareze verificări cu privire la acuratețea informațiilor din declarația de avere a președintelui României.

Solicitarea vine după ce Gândul a sesizat informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan.

În ultima declarație de avere a președintelui apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține însă că președintele deține un teren de 7.361 mp.

În plus, în timp ce în declarația de avere terenul apare ca fiind intravilan, la primărie este trecut ca extravilan.

După sesizarea ANI, Gândul va prezenta evoluția verificărilor efectuate de inspectori, pe măsură ce va primi informațiile cerute.

Solicitarea noastră a fost înregistrată, miercuri, de către ANI, cu nr. 3660/04.03.2026.

Răspunsul Primăriei Predeal

Informațiile obținute de Gândul de la Primăria Orașului Predeal, în urma unei solicitări bazate pe Legea 544/2001, contrazic datele din declarația de avere a președintelui. Răspunsul scurt și cuprinzător anulează ceea ce Nicușor Dan a completat cu mâna sa în ultima declarație de avere, cunoscută public.

„Domnul Dan Nicușor Daniel deține pe raza UAT Predeal un teren pășune în suprafață de 7.361 mp situat în extravilan.”

Datele din declarația de avere

Această informare oficială vine în contradicție directă cu declarația de avere depusă de Nicușor Dan pe 13 iunie 2025.

Acolo, președintele a menționat un teren intravilan de 7.460 mp. Deci nu doar categoria în care este încadrat terenul a fost comunicată eronat, dar și suprafața acestuia prezintă o diferență de peste 100 mp. Întrebarea este de ce a ales „promotorul României Oneste” să declare un teren intravilan, când în registrele fiscale acesta apare ca un „teren pășune extravilan”?

Nicușor Dan, executat silit pentru datorii la stat

Mai mult, Primăria Predeal a confirmat că nu face excepții de la lege și a demarat procedura de executare silită pentru restanțele legate de acest teren. Deși suma datorată este una derizorie, situația este una de principiu. În timp ce premierul Ilie Bolojan cere cetățenilor să contribuie corect la bugetul local, însuși președintele țării ajunge să fie executat silit pentru neplata impozitelor.

Datoria totală se ridică la 280 lei, sumă care include impozitul restant de teren și cheltuielile de executare silită.

Vezi mai multe AICI

AUTORUL RECOMANDĂ: