ANM a emis cod galben de VÂNT puternic pentru 11 județe. Cât timp este valabilă avertizarea meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galeb de vânt puternic pentru 11 județe, valavil de sâmbătă, de la ora 20:00, până duminică, la ora o8:00.

Sunt vizate judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea.

În Caraş-Severin, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 m, rafalele vor fi de 80-90 km/h.

De asemenea, duminică, de la ora 08:00 până la ora 20:00, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

Toodată, atenţionarea va mai viza, parţial, şi judeţele Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu şi Vâlcea.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock