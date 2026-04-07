Anunțul oficial al Spitalului Universitar, după decesul lui Mircea Lucescu: „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet"

Anunțul oficial al Spitalului Universitar, după decesul lui Mircea Lucescu: „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet”

Anunțul oficial al Spitalului Universitar, după decesul lui Mircea Lucescu: „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet”
Spitalul Universitar de Urgență București a emis un comunicat oficial prin intermediu căruia a transmis că Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seara, în jurul orei 20:30.

Spitalul Universitar a transmis un comunicat oficial

Spitalul Universitar de Urgență București informează astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.
Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea în suflet, un simbol național. Dumnezeu îl odihnească”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

Cum evoluează starea lui Mircea Lucescu. „Se află în stare foarte gravă, dar echipa face toate eforturile pentru a-l salva”

Cum evoluează starea lui Mircea Lucescu. „Se află în stare foarte gravă, dar echipa face toate eforturile pentru a-l salva”

”Il Luce” s-a stins din viață la 80 de ani

„Il Luce” s-a stins, însă istoria sa rămâne vie. Mircea Lucescu a murit după ce starea lui s-a agravat considerabil, vineri 3 aprilie 2025. Acesta fusese internat, de urgență, duminică după ce a leșinat în timpul unui cantonament cu naționala României la Mogoșoaia.

Mircea Lucescu a fost luat cu targa de către personalul medical după ce a suferit primul infarct, cu doar câteva momente înainte de a fie externat, iar starea sa s-a agravat în ultimele zile.

REACȚIE Hagi, devastat de moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu: ”Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță”
23:02
Hagi, devastat de moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu: ”Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Europa nu a avut o poziție comună. Chiar dacă nu au acordat asistență Americii, statele și-au urmat o agendă proprie, nu una comună”
23:00
Ștefan Popescu: „Europa nu a avut o poziție comună. Chiar dacă nu au acordat asistență Americii, statele și-au urmat o agendă proprie, nu una comună”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
22:30
Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
REACȚIE Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
22:14
Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
EXCLUSIV Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
22:13
Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
22:00
Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
BREAKING | A MURIT Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii singuri?
MILITAR Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile
23:30
Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile
FLASH NEWS Simona Halep, marcată de moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas pe teren până la capăt”
23:18
Simona Halep, marcată de moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas pe teren până la capăt”
ULTIMA ORĂ BoardingPass: Cinci avioane cisternă americane au decolat din România și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu
22:49
BoardingPass: Cinci avioane cisternă americane au decolat din România și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu
FLASH NEWS „Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
22:44
„Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
FLASH NEWS Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
22:31
Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
FLASH NEWS Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
22:17
Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”

