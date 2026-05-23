Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării

O explozie puternică de gaz produsă la o mină de cărbune din provincia Shanxi, situată în nordul Chinei, a provocat moartea a cel puțin 82 de persoane și rănirea altor zeci, relatează BBC. Echipele de salvare au redus numărul morților într-o actualizare publică sâmbătă seara, după ce anterior au anunțat cel puțin 90 de decese.

În momentul deflagrației, în subteran se aflau 247 de mineri. Accidentul a fost declanșat după ce senzorii din subteran au indicat depășiri masive ale nivelului de monoxid de carbon, un gaz extrem de toxic și inodor. Unii supraviețuitori au descris că au simțit un miros puternic de sulf și au văzut nori de fum înainte de a-și pierde cunoștința.

Peste 750 de salvatori și personal medical au fost trimiși la fața locului, dar operațiunea a fost îngreunată de arhitectura minei, care are o pantă de acces abruptă de aproximativ 30 de grade. Președintele Xi Jinping a emis directive urgente și a solicitat eforturi maxime pentru salvarea supraviețuitorilor și tratarea răniților.

Consiliul de Stat din China a demarat o investigație, iar persoanele responsabile din conducerea companiei miniere au fost deja reținute. Evaluările preliminare indică suspiciuni de încălcări grave ale legislației muncii. De altfel, mina a fost clasificată încă din anul 2024 de autorități ca fiind predispusă la dezastre din cauza conținutului ridicat de gaze.

