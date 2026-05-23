Prima pagină » Știri externe » Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării

Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării

Dezastru minier în China. Cel puțin 82 de morți după o explozie masivă de gaz într-o mină din nordul țării
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O explozie puternică de gaz produsă la o mină de cărbune din provincia Shanxi, situată în nordul Chinei, a provocat moartea a cel puțin 82 de persoane și rănirea altor zeci, relatează BBC. Echipele de salvare au redus numărul morților într-o actualizare publică sâmbătă seara, după ce anterior au anunțat cel puțin 90 de decese.

În momentul deflagrației, în subteran se aflau 247 de mineri. Accidentul a fost declanșat după ce senzorii din subteran au indicat depășiri masive ale nivelului de monoxid de carbon, un gaz extrem de toxic și inodor. Unii supraviețuitori au descris că au simțit un miros puternic de sulf și au văzut nori de fum înainte de a-și pierde cunoștința.

Peste 750 de salvatori și personal medical au fost trimiși la fața locului, dar operațiunea a fost îngreunată de arhitectura minei, care are o pantă de acces abruptă de aproximativ 30 de grade. Președintele Xi Jinping a emis directive urgente și a solicitat eforturi maxime pentru salvarea supraviețuitorilor și tratarea răniților.

Consiliul de Stat din China a demarat o investigație, iar persoanele responsabile din conducerea companiei miniere au fost deja reținute. Evaluările preliminare indică suspiciuni de încălcări grave ale legislației muncii. De altfel, mina a fost clasificată încă din anul 2024 de autorități ca fiind predispusă la dezastre din cauza conținutului ridicat de gaze.

Recomandările autorului:

Demisie-cutremur la vârful serviciilor de informații din SUA. Care a fost motivul demisiei omului lui Trump

China trimite o flotă uriașă în apropierea Taiwanului la scurt timp după întâlnirea Trump-Xi. Insula este încercuită de nave militare

Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Analiză Reuters: Giganții economiei mondiale pierd zeci de miliarde de dolari din cauza războiului din Iran
18:24
Analiză Reuters: Giganții economiei mondiale pierd zeci de miliarde de dolari din cauza războiului din Iran
FLASH NEWS Protest masiv la Madrid. Spaniolii cer demisia premierului Sánchez pe fondul mai multor scandaluri de corupție
18:16
Protest masiv la Madrid. Spaniolii cer demisia premierului Sánchez pe fondul mai multor scandaluri de corupție
EXTERNE Un student a spart sistemul de comunicații al trenurilor de mare viteză din Taiwan. Patru garnituri au fost oprite temporar
17:40
Un student a spart sistemul de comunicații al trenurilor de mare viteză din Taiwan. Patru garnituri au fost oprite temporar
RĂZBOI Trump amenință Iranul cu o hartă provocatoare: „Statele Unite ale Orientului Mijlociu”. Gesturi similare au fost făcute și cu Venezuela și Groenlanda
17:35
Trump amenință Iranul cu o hartă provocatoare: „Statele Unite ale Orientului Mijlociu”. Gesturi similare au fost făcute și cu Venezuela și Groenlanda
FLASH NEWS POLITICO: Péter Magyar merge la Bruxelles pentru negocieri decisive privind fondurile europene înghețate ale Ungariei
16:59
POLITICO: Péter Magyar merge la Bruxelles pentru negocieri decisive privind fondurile europene înghețate ale Ungariei
ULTIMA ORĂ Iranul a trimis o nouă propunere de pace către SUA. Care sunt cerințele Teheranului pentru a pune capăt conflictului și redeschiderii Strâmtorii Ormuz
16:54
Iranul a trimis o nouă propunere de pace către SUA. Care sunt cerințele Teheranului pentru a pune capăt conflictului și redeschiderii Strâmtorii Ormuz
Mediafax
Bărbatul care a „păcălit” canicula: și-a răcit casa fără aer condiționat și fără facturi uriașe
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Adevarul
Criza politică din România a stricat planul Budapestei privind gazul din Marea Neagră. Presa maghiară scrie despre acordul crucial pentru Ungaria
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
O plantă considerată dispărută de 60 de ani a reapărut brusc
EDUCAȚIE Modele de subiecte la Română și Matematică pentru Evaluarea Națională 2026. Ce vor avea de rezolvat elevii
19:45
Modele de subiecte la Română și Matematică pentru Evaluarea Națională 2026. Ce vor avea de rezolvat elevii
EVENIMENT Cutremur în Hawaii. Vulcanul Kilauea stă să erupă. Când este de așteptat evenimentul
19:42
Cutremur în Hawaii. Vulcanul Kilauea stă să erupă. Când este de așteptat evenimentul
VIDEO Un urs, turist fidel, s-a cazat la un hotel din Poiană. Răspunsul la apelul 112: „Un urs în hotel nu este o urgență”
19:23
Un urs, turist fidel, s-a cazat la un hotel din Poiană. Răspunsul la apelul 112: „Un urs în hotel nu este o urgență”
EXCLUSIV Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
19:00
Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
EMISIUNI GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
19:00
GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
CONTROVERSĂ După ce Grindeanu l-a numit „zombie politic”, Câciu preia atacurile la Bolojan: „erou de plastilină”/„Ilie Sărăcie”/„zombie politic și administrativ”
18:29
După ce Grindeanu l-a numit „zombie politic”, Câciu preia atacurile la Bolojan: „erou de plastilină”/„Ilie Sărăcie”/„zombie politic și administrativ”

Cele mai noi

Trimite acest link pe