Cutremur în Hawaii. Vulcanul Kilauea stă să erupă. Când este de așteptat evenimentul

Foto ilustrativ. Kilauea. Captură video BBC
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a lovit zona din apropierea localităţilor Honaunau-Napoopoo din arhipelagul Hawaii. Vulcanul Kilauea stă să erupă. Observatorul vulcanologic al statului evalua situaţia vulcanului Kilauea, a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Kilauea, unul dintre cei mai activi vulcani din lume, se află pe Insula Mare din Hawaii. Vulcanul a erupt sporadic începând cu 23 decembrie 2024.

Când este așteptată erupția

Vineri, Observatorul pentru Vulcani din Hawaii (HVO) al USGS anunţa că următoarea erupţie va avea loc undeva între 24 şi 27 mai, pe baza modelelor de prognoză.

Cutremurul a fost resimţit pe o arie extinsă în insulele Hawaii, Maui şi Oahu şi s-a produs la o adâncime de aproximativ 23 km, potrivit USGS.

Conform Centrului de Avertizare asupra Tsunamiurilor din Pacific, nu s-a prevăzut apariţia unui tsunami în urma cutremurului, iar până în prezent nu au fost semnalate pagube sau victime.

