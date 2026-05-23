Zilele acestea, are loc la Politehnica Bucureşti un eveniment auto, „AutoFest”, dedicat iubitorilor de maşini puternice şi adrenalină.

Bolizii, conduşi de campioni naşţionali la drifturi, s-au întrecut în derapaje controlate în încurajările spectatorilor veniţi în număr foarte mare la acest eveniment ajuns deja la cea de-a V-a ediţie.

POLITEHNICA București găzduiește cea mai spectaculoasă expoziție de automobile şi este cel mai așteptat eveniment dedicat automobilelor, transportului și logisticii.

Desfășurat în premieră în cele două centre universitare, București și Pitești, „AutoFest” prezintă cele mai recente și captivante idei, inițiative și realizări din sectorul auto și al tehnologiilor asociate acestuia, dar și o colecție impresionantă de autovehicule.

Spectatorii pot admira automobile spectaculoase, tehnologii noi, dar pot cunoaşte şi oameni care construiesc viitorul mobilității.

AutoFEST aduce împreună pasionați de automobile, motociclete și mobilitate, companii din industrie, studenți și ingineri într-un eveniment dedicat inovației.

Vizitatorii descoperă cele mai noi modele și tehnologii, iar companiile prezintă soluțiile care transformă industria mobilității.

Evenimentul, care a început vineri, se va încheia duminică, 24 mai. Dar până atunci, vor mai avea loc câteva sesiuni de drifturi, câte două pe zi. Primul are loc la ora 13.00, iar cel de-al doilea, la ora 16.00, spune Alexandru Constantin, pentru Gândul, unul dintre organizatorii evenimentului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Taina criptelor din Sibiu. Biserica Ursulinelor este luată cu asalt de turiști. Cine a fost Sfânta Ursula și care este legătura cu Maria Tereza

Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona