Istoricul Marius Oprea a dezvăluit, în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, că cel mai tânăr securist din România avea doar 9 ani. Minorul era din Sibiu și a denunțat-o pe învățătoarea lui către cei care l-au recrutat.

Istoricul Marius Oprea a susținut că în anul 1989, anul Revoluției, din cei 800 de informatori care fuseseră recrutați, 165 erau minori. Istoricul apreciază acest fapt un procentaj de circa 20% dintre cei recrutați.

„La Sibiu am văzut că din cei 800 de informatori recrutați în 1989, 165 erau minori… Deci aproape 20%. Există județe cu procent mai mic, dar putem socoti o medie de 15% informatori minori. Cel mai mic informator pe care l-am găsit recrutat, colaborator de fapt, avea 9 ani. La Sibiu. Să o toarne pe tovarășa învățătoare”, dezvăluie istoricul Marius Oprea.

Istoricul pune accent și pe „soarta” celor care au fost tineri informatori încă dinainte de anul 1989. De exemplu, istoricul Marius Oprea precizează că foști ofițeri de Securitate au ajung în domeniul magistraturii. Alții s-au perindat în politică și servicii.

„Gândiți-vă unde au ajuns acești tineri informatori de dinainte în 1989. În politică, în servicii, în magistratură. În magistratură au ajuns de-a binelea foști ofițeri de Securitate”, a mai precizat istoricul Marius Oprea.

