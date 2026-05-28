Administrația Trump a deschis o anchetă penală împotriva scriitoarei care l-a acuzat pe Președintele SUA de agresiune sexuală

Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă penală împotriva scriitoarei E. Jean Carroll, femeia care l-a acuzat pe președintele Donald Trump că ar fi agresat-o sexual în trecut și care a câștigat ulterior un proces de calomnie împotriva acestuia, obținând despăgubiri de 83,3 milioane de dolari. Informația a fost relatată miercuri seara de New York Times și CNN.

Procurorii verifică o posibilă mărturie mincinoasă

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, procurorii investighează dacă E. Jean Carroll, în vârstă de 82 de ani, a comis sperjur într-o depoziție din 2022, susținută în cadrul proceselor civile împotriva lui Donald Trump.

Scriitoarea ar fi declarat atunci că nu a beneficiat de sprijin financiar extern pentru susținerea acțiunilor sale în instanță.

Cum au început acuzațiile împotriva lui Donald Trump

În 2019, Carroll l-a acuzat pe Donald Trump că ar fi agresat-o sexual într-un incident petrecut în anii ’90. Acuzațiile au fost făcute publice într-un fragment din cartea sa, publicat de revista New York Magazine.

Ea a susținut că agresiunea ar fi avut loc într-o cabină de probă a magazinului Bergdorf Goodman din Manhattan. Trump a negat acuzațiile, afirmând într-un interviu că: „Nu e genul meu… nu s-a întâmplat niciodată”.

În același an, Carroll a intentat primul proces civil împotriva lui Trump, acuzându-l de calomnie.

Procesele câștigate de E. Jean Carroll

În 2022, scriitoarea a deschis un al doilea proces civil, în baza Legii privind supraviețuitorii adulți din New York, acuzându-l pe Trump de abuz sexual.

Acest caz a fost judecat înaintea procesului de calomnie, iar juriul a decis că Trump este responsabil pentru abuz sexual, obligându-l să îi plătească lui Carroll despăgubiri de 5 milioane de dolari.

Ulterior, în ianuarie 2024, un alt juriu a decis în favoarea scriitoarei în procesul de calomnie și a stabilit plata unor despăgubiri de 83,3 milioane de dolari.

Ancheta Departamentului Justiției

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ancheta este coordonată de Parchetul Federal din Chicago și nu presupune automat formularea unor acuzații împotriva lui Carroll.

Teoria procurorilor are la bază declarația sub jurământ făcută de scriitoare în 2022, potrivit căreia nu ar fi primit finanțare externă pentru proces. Ulterior, avocații săi au dezvăluit că miliardarul Reid Hoffman a achitat o parte dintre onorariile și cheltuielile juridice.

Echipa juridică a lui Carroll a refuzat să comenteze public situația.

Todd Blanche s-a recuzat din anchetă

Presa americană a relatat, de asemenea, că procurorul general interimar Todd Blanche s-a recuzat din ancheta Departamentului Justiției, după ce a făcut parte din echipa de avocați personali ai lui Donald Trump în procesul civil intentat de E. Jean Carroll.

