Președintele Columbiei a transmis sâmbătă dimineață, pe platforma X, un mesaj alarmant în contextul exploziilor raportate în capitala Venezuelei, Caracas. Liderul de la Bogota a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, subliniind necesitatea unei evaluări internaționale a acțiunilor pe care le consideră agresive la adresa statului vecin.

Mesajul președintelui Columbiei, publicat pe X

În postarea publicată sâmbătă dimineață, președintele Columbiei a făcut referire directă la statutul recent al țării sale în cadrul ONU și la situația de securitate din regiune.

„Columbia este, începând de ieri, membru al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și trebuie convocată de urgență. Este necesară stabilirea legalității internaționale a acțiunilor agresive asupra Venezuelei.

PMU (Postul de Management al Urgenței) este activat în Cúcuta, iar planul operațional — la frontieră.”

Apelul liderului columbian vine într-un moment sensibil din punct de vedere diplomatic, având în vedere că, de la 1 ianuarie, Columbia este membru al Consiliului de Securitate al ONU, poziție care îi oferă un rol direct în dezbaterile privind securitatea internațională.

Deocamdată, nu există informații oficiale privind natura exactă a incidentelor din Caracas sau eventualii responsabili, iar comunitatea internațională așteaptă clarificări din partea autorităților venezuelene.

Foto: Social-media.

