Fostul premier Ludovic Orban spune că decizia CCR privind pensiile magistraților arată formarea, în cadrul curții, a unei majorități care poate respinge orice tentative de blocare a reformelor. El a criticat judecătorii numiți de PSD pentru poziția de a se opune deciziei privind constituționalitatea actului nomativ.

„Ura! CCR a decis, în sfârșit, că legea de reformă a pensiilor magistraților este constituțională. (…) Este o decizie capitală. Nu numai faptul că au decis că legea este constituțională este important. Foarte important este că s-a conturat o majoritate în cadrul CCR care nu mai răspunde la comenzile sistemului și care poate să determine revenirea Curții Constituționale în cadrul constituțional și legal. Majoritate care poate respinge orice tentativă de blocare a unor reforme în societate”, a scris Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, judecătorii care au votat pentru sunt Simina Tănăsescu, președintele Curții, Iulia Scântei, Mihaela Ciochină, Asztalos Csaba Ferenc și Dacian Cosmin Dragoș.

„Sunt de apreciat și de încurajat pentru că au rezistat la presiuni foarte mari și pentru că vom avea nevoie și pe viitor de o judecată corectă, dreaptă pe viitoarele spețe cu care va fi sesizată Curtea”, a adăugat fostul consilier prezidențial pe politică internă.

CCR declară constituțională legea care taie pensiile și mărește vârsta de pensionare a magistraților

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări.

Potrivit legii adoptate anul trecut prin asumarea răspunderii, vârsta de pensionare crește la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. (Mai multe detalii AICI)

