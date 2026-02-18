Război în Ucraina, ziua 1.455. Zelenski: „Diplomația va funcționa numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova”

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 18 februarie 2026, în a 1.455-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul de marți dimineață al Rusiei, care a avut loc cu câteva ore înainte de începerea la Geneva a unei noi runde de discuții de pace, insistând că diplomația va funcționa numai dacă este însoțită de noi măsuri punitive împotriva Rusiei.

Zelenski cere „sprijin constant și rapid”

„Diplomația noastră va fi eficientă numai dacă există justiție și forță: forța presiunii asupra Federației Ruse, forța sancțiunilor, sprijin constant și rapid pentru armata ucraineană, pentru apărarea noastră antiaeriană”, a scris Zelenski pe conturile sale de social media.

Potrivit Forțelor aeriene ucrainene, armata rusă a utilizat în atacul din cursul nopții trecute și de marți dimineață circa 400 de drone și 29 de rachete de calibru diferit.

„A fost un atac combinat, calculat în mod deliberat să producă cât mai multe daune sectorului energetic”, a afirmat președintele ucrainean, precizând că zeci de mii de persoane au rămas fără apă curentă și electricitate la Odesa în urma atacului rusesc cu drone asupra infrastructurii energetice de aici. De asemenea, mai multe clădiri au fost avariate și au fost produse daune infrastructurii feroviare, potrivit președintelui ucrainean.

Volodimir Zelenski și-a reiterat avertismentul că nu se va ajunge la niciun acord dacă Moscova nu va fi pedepsită pentru astfel de acțiuni.

„Pentru ca pacea să fie reală și justă trebuie să acționăm împotriva singurei surse de agresiune, pentru că Moscova este cea care continuă uciderile și atacurile masive”, a afirmat Zelenski în finalul postării sale.

„Rusia disprețuiește eforturile de pace”

La rândul său, ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga a acuzat Rusia de desconsiderarea eforturilor de pace, supervizate de SUA, prin atacul masiv lansat înaintea discuțiilor tripartite de la Geneva (Ucraina-Rusia-SUA) pentru a se pune capăt războiului.

„Până la acest punct Rusia disprețuiește eforturile de pace: un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei chiar înainte de următoarea rundă de negocieri de la Geneva”, a scris Sîbiga pe platforma X, subliniind că principalul obiectiv al bombardamentului a fost infrastructura ‘energetică și civilă’ a Ucrainei.

Șeful diplomației ucrainene a spus de asemenea că „Moscova înțelege doar limbajul presiunii” și a afirmat că „Kremlinul nu va lua în serios diplomația dacă aceasta nu este susținută de forță”.

Sîbiga a cerut din nou comunității internaționale noi sancțiuni împotriva Rusiei: „Blocarea flotei fantomă. Interdicții pentru transportul maritim. Interdicție de acces (în Europa) pentru toți participanții la agresiunea rusă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front