Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că urmează zile decisive pentru legea bugetului. Liderii coaliției se întâlnesc în aceste zile împreună cu ministrul Finanțelor pentru primele discuții serioase.

„În aceste zile ne vom întâlni în coaliție să discutăm despre buget, primele discuții”, a declarat Grindeanu.

Guvernul pregătește și cele două ordonanțe de urgență, reforma administrației și pachetul de relansare economică, înainte de buget.

„Probabil, la începutul săptămânii viitoare, va exista o ședință de guvern în care cele două ordonanțe, cea pe administrație și cea pe relansare economică, vor fi adoptate luni sau marți”, a spus liderul PSD.

După aceste acte, urmează obiectivul principal – Bugetul pe 2026.

„Principala preocupare atât a guvernului cât și a coaliției este să avem, cât mai repede, un buget. Din punctul meu de vedere, oricum s-a întârziat foarte mult”.

Bugetul total ajunge la aproximativ 2.000 de miliarde de lei.

„Vorbim de un buget de vreo două mii de miliarde, plus minus câteva zeci de miliarde”, transmite Grindeanu.

PSD ține cu dinții de pachetul de ajutor social

Social-democrații insistă pe pachetul de solidaritate destinat categoriilor vulnerabile. Costul total este redus în comparație cu bugetul.

„Propunerile PSD pe pachetul de solidaritate sunt țintite către oamenii care au suferit, au salarii mici, pensionari. Tot acest pachet înseamnă undeva până în 3,5 miliarde. De la două mii de miliarde.PSD în niciun caz nu renunță la acest pachet. Pensionarii, cu acel ajutor one-off, CAS pentru mame, pentru veterani, pentru foști deținuți politici, persoanele cu dizabilități. Toate aceste lucruri sunt obligatorii”, spune Grindeanu.

Negocierile încep curând în coaliție, iar forma finală a bugetului depinde de acordul politic din următoarele zile.

Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget

Marți, președintele spunea că și-ar fi dorit să fie gata bugetul de la finalul lui 2025.

„Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut. Fiecare partid din coaliție are publicul său și fiecare are interesul lui. Trebuie să apreciem că fiecare din aceste partide și-au asumat și guvernarea într-o perioadă dificilă și de a păstra direcția prooccidentală. Faptul că partidele au avut, împinse de publicul lor, opinii diferite, atunci deciziile se iau mai greu”, spune Nicușor Dan.

