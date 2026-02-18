Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa

Nicușor Dan va pleca în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac, conform informațiilor BoardingPass. Avionul este Bombardier Global 6000. Conform sursei citate, cursa ar costa 170.000-200.000 de euro dus-întors.

Șeful statului a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA

Președintele România nu va mai folosi aeronava militară Spartan din flota Forțele Aeriene Române pentru deplasarea în Statele Unite ale Americii. Pentru această vizită, Administrația Prezidențială a optat pentru închirierea unui avion privat care permite zbor direct între București și Washington, D.C..

Aeronava utilizată este un Bombardier Global 6000, cu o capacitate de până la 14 pasageri, deținută de Ion Țiriac. Deși aparține omului de afaceri, avionul este înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet.

Modelul Global 6000, produs de Bombardier, poate parcurge fără escală aproximativ 11.000 de kilometri și este echipat cu motoare fabricate de Rolls-Royce. Costul estimat pentru închirierea aeronavei, pentru un zbor dus-întors București–Washington, este cuprins între 170.000 și 200.000 de euro.