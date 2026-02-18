Prima pagină » Știri externe » Giorgia Meloni face „un pariu de mare risc” și organizează un referendum pentru modificarea sistemului judiciar din Italia

18 feb. 2026, 15:32, Știri externe
Premierul italian, Giorgia Meloni, urmează să organizeze un referendum constituțional pe 22 și 23 martie care vizează o reformă majoră a sistemului judiciar, scrie POLITICO. Consultarea populară este considerată „un pariu de mare risc” pentru că rezultatul acestui referendum ar putea valida agenda ei politică sau ar putea eroda imaginea de lider invincibil.

Obiectivul principal al acestui referendum este separarea carierelor magistraților. În prezent, aceștia pot trece de la rolul de judecător la cel de procuror, iar reforma ar impune alegerea unei singure căi încă de la începutul carierei, fără posibilitatea de schimbare.

Consiliul Superior al Magistraturii din Italia ar urma să fie divizat în două organisme separate — unul pentru judecători și unul pentru procurori. De asemenea, membrii acestora ar urma să fie aleși prin tragere la sorți pentru a reduce influența grupurilor de lobby politice.

Meloni vrea să elimine conflictele de interese din justiție

Meloni și aliații săi susțin că măsura este necesară pentru a garanta imparțialitatea proceselor și pentru a elimina conflictele de interese, acuzându-i pe unii magistrați că se implică în politică. Referendumul este și un test de popularitate pentru Giorgia Meloni deoarece sondajele recente arată o opinie publică divizată, ceea ce trimite mesajul că votul va fi unul crucial pentru guvern înainte de alegerile din 2027.

Referendumurile constituționale din Italia au funcționat adesea ca un paratrăsnet pentru nemulțumirile generale, iar o înfrângere politică în acest referendum ar putea distruge aura de câștigătoare a lui Meloni, chiar dacă aceasta a declarat că nu va demisiona în cazul unui vot negativ.

Miza este una destul de mare. Pe lângă obiectivul de separare profesională a magistraților, inițiativa este strâns legată de o altă propunere ambițioasă a premierului italian: „Premierato” – alegerea directă a premierului.

