Aproape 1.000.000 de români trăiesc cu pensii mai mici de 1300 de lei. Promisiunea lui Ilie Bolojan

10 mart. 2026, 13:49, Actualitate
Aproape 1.000.000 de români trăiesc cu pensii mai mici de 1300 de lei

Diferențe uriașe de venituri între pensionarii români. Aproape un milion de persoane trăiesc cu pensii mai mici de 1300 de lei, în timp ce mai bine de 500.000 de oameni se bucură de venituri care depășesc 5000 de lei lunar, scrie Ziarul de Iași.

Datele publicate pentru luna februarie 2026 de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că în România sunt înregistrați 4.575.039 de pensionari.

Cât este pensia medie

Pensia medie, stabilită ca un nivel care împarte pensionarii în două jumătăți egale, se situează în jurul valorii de 2.450-2.500 de lei/lună. Asta înseamnă că 50% dintre seniorii României supraviețuiesc lună de lună cu pensii sub acest prag.

Datele CNPP indică faptul că aproximativ 1,78 milioane de pensionari au venituri sub 2.000 de lei.

De curând, premierul Ilie Bolojan anunța că în proiectul de buget pentru 2026 sunt prevăzuți bani pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici. „Anul trecut am avut 1,7 miliarde de lei pentru sprijinirea pensionarilor cu pensii mici. Și anul acesta am considerat că este firesc să continuăm această măsură. Ea este inclusă în proiectul de buget”, a declarat prim-ministrul.

Potrivit sursei citate, 618.676 de persoane încasează pensii de până la 1.000 de lei pe lună, cărora statul le completează valoarea până la 1.281 de lei (pensia minimă). Mai departe, dacă luăm în calcul și pensiile din intervalul 1.001-1.300 lei, unde sunt alți aproape 330.000 de beneficiari, vedem că undeva la 950.000 de români sunt trăiesc cu sub 1.300 de lei pe lună.

