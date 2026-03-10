Prima pagină » Justiție » ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”

ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”

Ruxandra Radulescu
10 mart. 2026, 14:21, Justiție
ONG-urile pun presiune pe Nicușor Dan pentru numirile șefilor de la marile Parchete. Toni Neacșu:

ONG-urile care l-au sprijinit pe Nicușor Dan în perioada prezidențialelor continuă să pună presiune pe liderul ales, în ceea ce privește numirile la conducerea marilor Parchete și i-au trimis o solicitare publică. Această inițiativă vine la doar câteva zile după ce aceleași organizații au organizat un protest în fața Palatului Cotroceni, iar declarațiile președintelui au generat un val de dezamăgire printre participanți. 

Nouă organizații Corupția Ucide, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara, Reset Iași, Alternativă Civică Timișoara, În Stradă, Agent Green și Rezistența Civică Galați îi solicită public președintelui Nicușor Dan să renunțe la numirea magistraților, propuși de ministrul Justiției Radu Marinescu.

„Să nu numiți în funcțiile de conducere ale parchetelor magistrați asupra cărora planează suspiciuni serioase de competență profesională sau integritatea morală, care au fost exprimate public dar și urmare a unor analize interne”, este cerința de bază a ONG-urilor.

Printre solicitări este și aceea ca președintele să participe la ședința Consiliului Superior al Magistraturii în care sunt analizate numirile la șefia marilor parchete.

„Să participați personal la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii în care sunt analizate aceste numiri;

Să folosiți prerogativele constituționale ale Președintelui pentru a impune standarde reale de integritate și profesionalism;

Să inițiați un proces real de reformă a sistemului judiciar, în acord cu promisiunile făcute în campania electorală”, sunt cerințele ONG-urilor.

Magistrații care au stârnit revolta „reziștilor” sunt procurorul Cristina Chiriac, propusă la conducerea Parchetului General, Marius Voineag ca adjunct  Ioan Viorel Cerbu la conducerea DNA cu Alex Florența adjunct și Codrin-Horațiu Miron la conducerea DIICOT.

Avocatul Toni Neacșu indică erorile grave din cerințele ONG-urilor: „E o necunoaștere a legii rușinoasă”

Avocatul Toni Neacșu atrage atenția că participarea lui Nicușor Dan la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, în care sunt date avizele pentru numirile la conducerea marilor Parchte, ar fi o încălcare gravă a legii

„Acea parte a „societații civile” care își dorește restaurația abuzurilor în justiție, cu Declic în frunte, se face de râs cu orice ocazie.
Acum îi cere răstit președintelui Nicușor Dan să participe la ședințele CSM în care se dau avizele pentru propunerile ministrului justiției la vârful parchetelor.

E o necunoaștere a legii rușinoasă: președintele României nu poate participa decât la ședințele Plenului CSM, pe care le și prezidează, iar avizele sunt date doar de Secția pentru procurori a CSM. Acolo nu, Președintele României nu poate participa, decât doar dacă nu cumva dă o lovitură de stat.

Și mai jenant e că în comunicatul lor fac apel la argumentul de autoritate că sunt consiliați de experți din interiorul justiției. Așa experți, așa „societate civilă”.
P.S. Aș pune link la comunicat dar cât timp am scris eu aici tocmai l-au scos de pe g4media. Probabil experții jurnaliștilor sunt ceva mai cu carte decât cei ai Declic. Tocmai de aceea fur o poză de la Florin Puşcaş”, a precizat avocatul Toni Neacșu pe Facebook.

„Reziștii” îi atrag atenția lui Nicușor Dan asupra promisiunile nerespectate

Reprezentanții ONG-urilor Declic și Corupția Ucide ar avea strânse legături cu USR-ul, partid care l-a sprijinit pe Nicușor Dan în timpul campaniei prezidențiale, alături de asociațiile în cauză. Acum, reprezentanții acestor asociații sunt revoltați de deciziile liderului ales și îi reamintesc promisiunile pe care le-a făcut în campanie.

„Relația dintre un lider ales și societate este un contract social. Promisiunile din campanie sunt clauzele acestui contract, iar atunci când ele sunt ignorate, societatea civilă are datoria morală de a interveni și de a cere respectarea lui.

În campania electorală ați afirmat că:
● numirile în funcțiile cheie din justiție trebuie să fie lipsite de compromis;
● integritatea și reputația profesională trebuie să fie criterii decisive;
● societatea civilă trebuie ascultată atunci când semnalează probleme grave”

Amintim că inițiativa „reziștilor” împotriva sistemului de justiție din România a fost demarată odată cu difuzarea filmului Recorder „Justiție capturată”, cu doar două luni înainte de înscrierile la șefia marilor Parchete.

Nicușor Dan și refacerea binomului SRI-DNA

Într-un interviu acordat în luna octombrie, Nicușor Dan a declarat, explicit, că dorește ca Serviciul Român de Informații să intervină în activitatea sistemului de justiție. Acest demers amintește de era „Binomului SRI -DNA” creat la ordinele fostului președintele Traian Băsescu. La acel moment, șefa DNA, Codruța Kovesi, a beneficiat de ajutorul Serviciilor pentru întocmirea mai multor dosare. „Pactul” cu SRI a fost dizolvat după ce Curtea Constituțională a declarat ca fiind neconstituțional sprijinul tehnic acordat de Servicii.

„Am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de … să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”.”, a spus Dan într-un interviu acordat Știrilor ProTV.

FOTO: Mediafax Envato

