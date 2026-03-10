Dennis Man, „giuvaierul” de 15 milioane de euro de la PSV Eindhoven

În Olanda se vorbește numai la superlativ despre Dennis Man, internaționalul român ajuns la PSV Eindhoven, de la Parma. Batavii spun acum că mijlocașul dreapta le-ar putea umple conturile „alb-roșilor” cu minimum 15 milioane de euro, potrivit PROSPORT.

Man este printre cei mai în formă stranieri români ai momentului, cu evoluții din ce în ce mai apreciate la PSV.

Dennis Man, cotat la 15,1 milioane de euro

El s-a transferat în Olanda vara trecută, când a părăsit Parma după 4 ani. Tranzacția a costat clubul batav 8,5 milioane de euro, dar acum conducerea de la Eindhoven își freacă mâinile de bucurie, căci românului i s-a dublat cota în nici un an.

Venirea la PSV a fost de bun augur pentru Dennis Man, scrie Prosport, care reamintește că el nu traversa o formă prea bună la Parma și devenise rezervă. S-a impus rapid la campioana Olandei, în schimb, câștigându-și locul de titular. Acum, are un bilanț de 9 goluri în 28 de meciuri. În luna februarie, a fost desemnat jucătorul momentului în Erevidivisie.

Olandezii au analizat evoluția internaționalului român de la venirea la PSV și l-au evaluat la 15,1 milioane de euro. Este o cotă de piață spectaculoasă care îl face al doilea cel mai bine cotat fotbalist român, după Radu Drăgușin (25 de milioane de euro).

„PSV vede valoarea de transfer a lui Man crescând astronomic. Performanța sa se reflectă acum și în valoarea sa de transfer, deoarece, cu o valoare estimată de transfer de 15,1 milioane de euro, valoarea sa a crescut cu peste 7 milioane de euro de la venirea sa la PSV, comparativ cu suma de transfer. Dacă PSV ar decide să-l vândă din nou sau dacă o echipă ar manifesta interes, ar putea deja să-l achiziționeze cu profit”, au notat cei de la Football Transfers NL.

Man: „Sunt foarte fericit”

Grație evoluțiilor foarte bune în tricoul campioanei Olandei, Dennis Man a câștigat și un trofeu individual. El a fost desemnat jucătorul lunii februarie.

„Nu mă așteptam, dar sunt foarte fericit că l-am câștigat. N-am fost gelos când au câștigat colegii mei, dar e un trofeu pe care mi-l doream foarte mult. E foarte important pentru mine să marchez, mă bucur când reușesc să îmi ajut echipa cu goluri sau cu pase decisive. Poate că n-au fost goluri spectaculoase, dar prefer să marchez goluri urâte, iar noi să câștigăm. Am fost la locul potrivit în momentul potrivit”, a declarat Dennis Man.

