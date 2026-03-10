Prima pagină » Știri externe » Sute de tineri croați s-au înrolat voluntar după ce Croația a reinstaurat serviciul militar obligatoriu

Croația a reinstaurat serviciul militar obligatoriu, după ce această obligație a fost eliminată în 2008, iar sute de tineri, atât fete, cât și băieți, s-au înrolat voluntar, conform BBC.

„Îi vom familiariza pas cu pas, pentru a nu resimți prea mult stres”

Instruirea va avea loc în cazărmi din trei locații din Croația, iar recruții trebuie să se prezinte la unitatea militară cea mai apropiată de domiciliul lor, unde vor primi echipamentul militar și repartizarea la dormitoare. În următoarele două luni, vor trebui să respecte disciplina militară.

„Acum au fost scoși din mediul civil. Îi vom familiariza pas cu pas, pentru a nu resimți prea mult stres”, a declarat Tihomir Kundid, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Croației.

Restricții speciale privind telefoanele mobile, în afară de interdicția de a le folosi în timpul antrenamentelor, nu vor exista, astfel că mulți dintre tineri s-au simțit ușurați la aflarea acestui lucru.

Aproximativ 800 de persoane fac parte din primul contingent. Remarcabil este că mai mult de jumătate s-au oferit voluntari, fără să aștepte convocarea oficială. Aproximativ una din zece persoane este femeie, deşi femeile nu sunt obligate să facă serviciul militar.

Program „foarte dinamic și foarte interesant”

Oficialii croații au subliniat și faptul că doar 10 persoane s-au declarat până acum ”obiectori de conştiinţă”. Aceştia vor trebui să facă patru luni de serviciu civil, primind mai puțin de jumătate din indemnizația lunară de 1.100 de euro acordată recruților militari.

Generalul Kundid promite un program „foarte dinamic și foarte interesant” pentru recruți. Instruirea va include atât abilități militare tradiționale, cât și controlul de bază al dronelor, protecția împotriva dronelor, precum şi tehnici de război cibernetic şi contramăsuri.

Ministrul croat al Apărării, Ivan Anusic, a spus că situația de securitate s-a schimbat radical.

„Situația din Croația și din vecinătatea noastră era stabilă. Acum este complet diferită. De patru ani asistăm nu doar la agresiunea Rusiei în Ucraina, ci și la acțiunile apropiaților Rusiei în întreaga Europa”, a declarat el pentru BBC.

Alte țări ar putea urma exemplul Croației

Dacă Croația a făcut acest pas, vecinii ar putea urma exemplul. În Slovenia, cel mai mare partid de opoziție promovează reintroducerea serviciului militar obligatoriu înaintea alegerilor parlamentare din această lună.

Între timp, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că serviciul militar obligatoriu va reveni în următoarele 12 luni, iar țara a crescut semnificativ cheltuielile militare.

Acest lucru provoacă îngrijorări în Kosovo şi Bosnia, în timp ce Serbia și-a exprimat la rândul ei îngrijorarea față de noua alianță militară a Croației cu Kosovo şi Albania.

„Orice dezvoltare militară în Balcani face regiunea mult mai puţin sigură, deoarece fiecare o interpretează ca fiind îndreptată împotriva sa”, spune James Ker-Lindsay, analist specializat în Balcani şi conflicte internaționale.

Totuși, procesul de recrutare din Croația este deja în desfășurare. Sunt planificate încă trei serii de recrutări până la sfârșitul anului, cu obiectivul de a instrui 4.000 de recruți anual.

Croația este una dintre cele 10 țări NATO care au reintrodus serviciul militar obligatoriu, alături de Grecia, Turcia, țările scandinave și statele baltice.

