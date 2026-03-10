Donald Trump a declarat, luni seara, că SUA au fost atrase într-o operațiune militară „pe termen scurt” pentru a „scăpa de niște oameni foarte răi”.
„Cât de bună este armata noastră?”, a întrebat el mulțimea. „Eu am reconstruit armata… Nu credeam că va trebui să o folosesc atât de mult în al doilea meu mandat.”
Trump s-a referit la Operațiunea Epic Fury. Acesta spune că este mulțumit de modul în care evoluează situația din punct de vedere militar, lăudând capacitățile armatei americane și succesul acesteia în război până acum.
„Împreună cu partenerii noștri israelieni, zdrobim inamicul printr-o demonstrație copleșitoare de abilitate tehnică și forță militară”, a spus el.
Liderul de la Casa Albă a spus că „acum nimeni nu are idee cine vor fi oamenii care vor conduce țara”, sugerând, probabil, că este sceptic în privința noului lider suprem al Iranului sau că ar putea reduce ofensiva aeriană.
„Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient. Mergem mai departe, mai hotărâți ca niciodată să obținem victoria finală care va pune capăt acestui pericol de lungă durată, odată pentru totdeauna.”, a spus Trump.