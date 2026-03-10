Într-o declaraţie făcută după reuniune, G7 a afirmat: „Suntem pregătiţi să luăm măsurile necesare, inclusiv să sprijinim aprovizionarea globală cu energie, cum ar fi eliberarea stocurilor”.

Cancelarul Rachel Reeves a declarat luni că Marea Britanie a profitat de reuniune pentru a solicita „dezescaladarea imediată” a situaţiei din Orientul Mijlociu şi garantarea securităţii navelor din regiune.

„Sunt gata să sprijin eliberarea coordonată a rezervelor colective de petrol ale AIE”, a adăugat ea.

Perturbările majore ale aprovizionării cu energie din regiune ameninţă să crească preţurile pentru consumatori şi întreprinderi din întreaga lume. Creşterea inflaţiei ar putea duce la reducerea reducerilor ratei dobânzii de către băncile centrale.

Aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol este transportată de obicei prin Strâmtoarea Ormuz.

Însă traficul prin această trecătoare îngustă s-a oprit aproape complet de la începutul războiului, acum mai bine de o săptămână.