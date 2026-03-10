Prima pagină » Știri externe » Lupte în Orient, ziua 11. Israelul bombardează în forță Teheranul, Gardienii Revoluției anunță când se va încheia războiul

🚨 Lupte în Orient, ziua 11. Israelul bombardează în forță Teheranul, Gardienii Revoluției anunță când se va încheia războiul

Mihai Tănase
10 mart. 2026, 06:23, Știri externe
Lupte în Orient, ziua 11. Israelul bombardează în forță Teheranul, Gardienii Revoluției anunță când se va încheia războiul
Lupte în Orient, ziua 11. Israelul bombardează în forță Teheranul / foto ilustrativ
08:20

Iranul a lansat bombe cu submuniție asupra unui oraș israelian, „țintind civilii”

Armata israeliană a raportat că Iranul a lansat o bombă cu submuniție asupra orașului israelian Rishon Lezion în timpul nopții, provocând pagube în mai multe zone, inclusiv într-un parc de joacă pentru copii.

„În imagine se vede strategia regimului terorist iranian: țintirea civililor”, transmite IDF.

08:10

G7 va lua "măsurile necesare" pentru a susţine aprovizionarea cu energie

Într-o declaraţie făcută după reuniune, G7 a afirmat: „Suntem pregătiţi să luăm măsurile necesare, inclusiv să sprijinim aprovizionarea globală cu energie, cum ar fi eliberarea stocurilor”.

Cancelarul Rachel Reeves a declarat luni că Marea Britanie a profitat de reuniune pentru a solicita „dezescaladarea imediată” a situaţiei din Orientul Mijlociu şi garantarea securităţii navelor din regiune.

„Sunt gata să sprijin eliberarea coordonată a rezervelor colective de petrol ale AIE”, a adăugat ea.

Perturbările majore ale aprovizionării cu energie din regiune ameninţă să crească preţurile pentru consumatori şi întreprinderi din întreaga lume. Creşterea inflaţiei ar putea duce la reducerea reducerilor ratei dobânzii de către băncile centrale.

Aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol este transportată de obicei prin Strâmtoarea Ormuz.

Însă traficul prin această trecătoare îngustă s-a oprit aproape complet de la începutul războiului, acum mai bine de o săptămână.

08:00

Trump: "Am câștigat deja în multe feluri. Vom continua pâna la victoria finală”

Donald Trump a declarat, luni seara, că SUA au fost atrase într-o operațiune militară „pe termen scurt” pentru a „scăpa de niște oameni foarte răi”.

„Cât de bună este armata noastră?”, a întrebat el mulțimea. „Eu am reconstruit armata… Nu credeam că va trebui să o folosesc atât de mult în al doilea meu mandat.”

Trump s-a referit la Operațiunea Epic Fury. Acesta spune că este mulțumit de modul în care evoluează situația din punct de vedere militar, lăudând capacitățile armatei americane și succesul acesteia în război până acum.

„Împreună cu partenerii noștri israelieni, zdrobim inamicul printr-o demonstrație copleșitoare de abilitate tehnică și forță militară”, a spus el.

Liderul de la Casa Albă a spus că „acum nimeni nu are idee cine vor fi oamenii care vor conduce țara”, sugerând, probabil, că este sceptic în privința noului lider suprem al Iranului sau că ar putea reduce ofensiva aeriană.

„Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient. Mergem mai departe, mai hotărâți ca niciodată să obținem victoria finală care va pune capăt acestui pericol de lungă durată, odată pentru totdeauna.”, a spus Trump.

07:40

Reacția lui Trump după ce Iranul și-a ales noul lider suprem: "Va duce la aceeași problemă"

Trump a declarat că noul lider suprem al Iranului “va duce la aceeași problemă”.

Donald Trump a fost întrebat insistent despre noul lider suprem al Iranului și dacă a devenit noua țintă a atacurilor.

„Vă referiți la fiu?”, a spus Trump despre Mojtaba Khamenei.

„Am fost dezamăgit pentru că va duce la mai mult din aceeași problemă pentru țară. Așa că am fost dezamăgit să văd alegerea lor.”

“Avem o formulă care a fost foarte bună până acum și cred că va continua să fie bună”, a spus Trump despre continuarea operațiunilor din Iran.

07:30

Rubio cere Irakul să protejeze ambasada SUA după protestele din Iran

Secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat conducerea Irakului să continue protejarea ambasadei SUA după protestele violente împotriva războiului dintre SUA și Israel împotriva vecinului Iran.

Într-o convorbire telefonică cu prim-ministrul Mohammed Shia al-Sudani, Rubio „a reiterat importanța ca guvernul irakian să ia toate măsurile posibile pentru a proteja personalul și facilitățile diplomatice americane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Rubio a „condamnat cu fermitate atacurile teroriste ale Iranului și ale grupurilor teroriste aliniate Iranului în Irak, inclusiv în regiunea Kurdistanului irakian”, a spus Pigott.

07:10

Trump: Dacă nu atacam, Iranul ar fi preluat controlul asupra Orientului Mijlociu

Donald Trump a mai afirmat că Iranul ar fi “preluat controlul asupra Orientului Mijlociu” dacă SUA și Israelul nu atacau mai întâi.

„Iranul este o țară foarte puternică. Urmau să preia controlul asupra Orientului Mijlociu. Dacă nu-i loveam noi, ei urmau să preia controlul asupra Orientului Mijlociu”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a spus că SUA au oprit Iranul “la momentul potrivit” de la intenția de a ataca Israelul.

„Suntem foarte mândri să fim implicați în asta și se va încheia în curând, iar dacă va reîncepe, vor fi loviți și mai puternic”, a spus Trump.

07:00

Consulatul Emiratelor Arabe Unite în Kurdistanul irakian, atacat

Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat un atac cu drone asupra consulatului general din Kurdistanul irakian.

Acest atac „constituie o escaladare periculoasă și o amenințare la adresa securității și stabilității regionale. Vizarea misiunilor și a sediilor diplomatice reprezintă o încălcare flagrantă a tuturor regulilor și legilor internaționale”, a transmis Ministerul de Externe al EAU.

Au fost raportate pagube materiale, dar nu s-au înregistrat victime.

Ministerul nu a precizat locul de lansare al dronei și a cerut autorităților locale „să ancheteze asupra circumstanțelor acestui atac pentru a-i identifica pe cei responsabili”.

06:53

Gardienii Revoluției: „Noi vom decide când se va termina războiul”

Gardienii Revoluției din Iran au răspuns amenințărilor lansate de Trump afirmând că ei vor decide „când se va termina războiul”.

„Noi vom decide când se va termina războiul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gardienilor într-un comunicat difuzat de mai multe media iraniene.

„Ecuația și statutul viitor al regiunii se află acum în mâinile forțelor noastre armate. Forțele americane nu vor pune capăt războiului”, a adăugat acesta.

06:45

Trump amenință că este pregătit să lovească „mai puternic”

Donald Trump a vorbit despre războiul din Iran, lăsând să se înțeleagă că se va încheia „în curând”. În același timp, a spus și că ofensiva va continua.

„Asta se va încheia în curând. Nu voi permite unui regim terorist să țină lumea ostatică și să încerce să oprească aprovizionarea cu petrol a lumii. Iar dacă Iranul face ceva în această direcție, va fi lovit mult, mult mai puternic. Cred că războiul s-a terminat, practic.

Am făcut o mică excursie pentru că am simțit că trebuie să scăpăm de niște oameni. Și cred că veți vedea că aceasta va fi o excursie scurtă durată”, a declarat liderul republican, în prima sa conferință de presă de la începutul conflictului.

06:30

Israelul bombardează puternic Teheranul

Armata israeliană a lansat, luni noapte, o serie de atacuri asupra capitalei iraniene, provocând peste 20 de explozii puternice. În paralel, IDF a anunțat că Iran a lansat un val de rachete balistice ca ripostă.

Mai multe explozii puternice au fost auzite în jurul miezului nopții în Teheran, locuitorii relatând pentru Associated Press că bombardamentele au fost cele mai intense raiduri aeriene asupra orașului de la începutul războiului.

Explozii au fost auzite timp de 30 de minute, în special în zonele vestice ale capitalei, iar în unele cartiere energia electrică a fost întreruptă.

Ca ripostă, Teheranul a lansat o serie de atacuri cu rachete balistice, potrivit armatei israeliene.

06:15

Marea Britanie a trimis avioane militare în operațiune

Avioane militare britanice au început „misiuni aeriene defensive” în sprijinul Emiratelor Arabe Unite (EAU) și au doborât drone în alte părți ale Orientului Mijlociu, a anunțat Ministerul Apărării de la Londra.

Ministrul Apărării, John Healey, a declarat că „Marea Britanie desfășoară acum misiuni aeriene defensive în sprijinul Emiratelor Arabe Unite. Avioane de vânătoare Typhoon au distrus cu succes două drone, una deasupra Iordaniei și cealaltă îndreptându-se spre Bahrein”.

În același timp, elicoptere Wildcat și Merlin au ajuns în Cipru, iar nava de apărare aeriană HMS Dragon va pleca spre estul Mediteranei „în următoarele zile”.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 11-a zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte, și Iranul par că nu se vor calma prea curând. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-Un amenință SUA, după exercițiile militare comune americano-sud coreene: „Orice acțiune va avea consecințe teribile”
08:12
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-Un amenință SUA, după exercițiile militare comune americano-sud coreene: „Orice acțiune va avea consecințe teribile”
ENERGIE Prețul petrolului a scăzut brusc, după ce Trump a vorbit despre sfârșitul conflictului cu Iranul: „Războiul se va încheia foarte curând”
07:26
Prețul petrolului a scăzut brusc, după ce Trump a vorbit despre sfârșitul conflictului cu Iranul: „Războiul se va încheia foarte curând”
REFERENDUM Elvețienii și-au pus dreptul la cash în Constituție. Votul la referendum a fost covârșitor. Doar alte trei țări din Europa mai au acest drept în legea fundamentală. Cum este legea acum în România
07:00
Elvețienii și-au pus dreptul la cash în Constituție. Votul la referendum a fost covârșitor. Doar alte trei țări din Europa mai au acest drept în legea fundamentală. Cum este legea acum în România
ULTIMA ORĂ Trump: Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură
00:59
Trump: Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură
FLASH NEWS Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”
22:16
Trump a discutat cu Putin la telefon despre Iran. Trump a spus că nu are niciun mesaj pentru noul lider suprem: „Nu am nimic să-i transmit”
EXTERNE Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii
22:11
Nicolas Sarkozy se întoarce în celulă. Fostul președinte al Franței este la al doilea mandat după gratii
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Click
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Familia unui bărbat care s-a sinucis acuză că Gemini, Inteligența Artificială de la Google, i-a sugerat să treacă în „lumea digitală”

Cele mai noi

Trimite acest link pe