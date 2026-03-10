Prima pagină » Actualitate » Preot din Iași, păcălit cu 43.000 de lei cu povești inventate. Peste 100 de persoane au fost „țepuite” de același individ

Preot din Iași, păcălit cu 43.000 de lei cu povești inventate. Peste 100 de persoane au fost „țepuite” de același individ

10 mart. 2026, 14:58, Actualitate
Preot din Iași, păcălit cu 43.000 de lei cu povești inventate. Peste 100 de persoane au fost „țepuite” de același individ
Preot din Iași, păcălit cu 43.000 de lei cu povești inventate / Sursa FOTO: Profimedia

Un preot din Iași a căzut victimei unei escrocherii cu povești lacrimogene inventate. El s-a lăsat păcălit și a pierdut 43.000 de lei, scrie Ziarul de Iași. În același mod, alte 100 de persoane au fost „țepuite” de individul care a construit o adevărată rețea.

Bărbatul a înșelat buna-credință a oamenilor convingându-i să doneze sume importante de bani, chipurile pentru a ajuta câțiva copii grav bolnavi.

Ținta predilectă: preoții

Cel mai mult, escrocul țintea preoții, care erau înclinați să dea crezarea poveștilor înduioșătoare. Mai mult, aceștia ajungeau să răspândeaască „strigătul de ajutor” mai departe, printre enoriași.

Potrivit sursei citate, Vasile Bobi Munteanu a obținut de la un singur preot suma de 43.150 de lei. În total, el a stors de la mai mulți binevoitori aproape 130.000 de lei și 7.500 de euro.

Anchetat, bărbatul a fost adus în fața instanței, iar judecătorii au dispus o pedeapsă cu suspendare. Totuși, se pare că vorbim doar de o amânare a inevitabilului, iar Munteanu va ajunge în cele din urmă după gratii, mai având și alte procese pe rol, pentru aceeași infracțiune, în alte județe.

La scurt timp după demararea cercetărilor, în 2020, procurorii au început să primească sesizări și din Germania privind fapte asemănătoare comise acolo. Preotul unei parohii ortodoxe române de lângă Stuttgart a fost păcălit cu 1000 de euro, iar un altul, de lângă Essen, i-a virat în cont escrocului 2500 de euro.

Citește aici ce s-a întâmplat la proces.

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Medicamentele expirate pot deveni periculoase: ce riscuri există și cum trebuie eliminate corect
16:12
Medicamentele expirate pot deveni periculoase: ce riscuri există și cum trebuie eliminate corect
INEDIT Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
16:12
Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
NEWS ALERT Ședință CSAT după ce americanii ar fi solicitat să folosească bazele militare din România pentru războiul din Iran
15:57
Ședință CSAT după ce americanii ar fi solicitat să folosească bazele militare din România pentru războiul din Iran
FLASH NEWS Circa 90 de cetăţeni au cerut asistenţă la MAE, în Israel. Nu toți vor să se întoarcă în țară
15:56
Circa 90 de cetăţeni au cerut asistenţă la MAE, în Israel. Nu toți vor să se întoarcă în țară
CONTROVERSĂ Autoritățile au obligat un vârstnic să-și plătească impozitul pentru mașina pe care a casat-o la începutul lunii martie 2026
15:29
Autoritățile au obligat un vârstnic să-și plătească impozitul pentru mașina pe care a casat-o la începutul lunii martie 2026
TRAGEDIE Caz de violență extremă în județul Prahova. Bărbat arestat preventiv după ce și-a atacat fosta soție și a lovit-o în mod repetat cu o rangă în cap
15:28
Caz de violență extremă în județul Prahova. Bărbat arestat preventiv după ce și-a atacat fosta soție și a lovit-o în mod repetat cu o rangă în cap
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Locurile pe care elefanții le evită mai mult decât oricare alt animal
FLASH NEWS Rusia ar fi efectuat o serie de atacuri asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră. Ce se știe despre atacurile din 9 și 10 martie și ce arme ar fi fost folosite
16:22
Rusia ar fi efectuat o serie de atacuri asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră. Ce se știe despre atacurile din 9 și 10 martie și ce arme ar fi fost folosite
VIDEO Adrian Năstase o critică pe Țoiu pentru incidentul repatrierii fiicei minore a lui Ponta: „O gafă diplomatică teribilă. Nu face bine României”
16:13
Adrian Năstase o critică pe Țoiu pentru incidentul repatrierii fiicei minore a lui Ponta: „O gafă diplomatică teribilă. Nu face bine României”
FLASH NEWS USR a refuzat să voteze proiectul „Anul Ilie Năstase”. Parlamentarii lui Fritz, singurii care nu au votat: „Mi se pare cumplit de deplasat”
16:10
USR a refuzat să voteze proiectul „Anul Ilie Năstase”. Parlamentarii lui Fritz, singurii care nu au votat: „Mi se pare cumplit de deplasat”
FLASH NEWS Marea vulnerabilitate a României: nimeni de la Putere nu are experiență în politica externă. Adrian Năstase: „Oana Țoiu nu are experiență”
16:00
Marea vulnerabilitate a României: nimeni de la Putere nu are experiență în politica externă. Adrian Năstase: „Oana Țoiu nu are experiență”
FLASH NEWS Protocol fără precedent la vizita lui Trump în China. De ce nu va părăsi capitala Chinei
15:52
Protocol fără precedent la vizita lui Trump în China. De ce nu va părăsi capitala Chinei
ULTIMA ORĂ Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
15:32
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe