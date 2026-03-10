Preot din Iași, păcălit cu 43.000 de lei cu povești inventate. Peste 100 de persoane au fost „țepuite” de același individ

Un preot din Iași a căzut victimei unei escrocherii cu povești lacrimogene inventate. El s-a lăsat păcălit și a pierdut 43.000 de lei, scrie Ziarul de Iași. În același mod, alte 100 de persoane au fost „țepuite” de individul care a construit o adevărată rețea.

Bărbatul a înșelat buna-credință a oamenilor convingându-i să doneze sume importante de bani, chipurile pentru a ajuta câțiva copii grav bolnavi.

Ținta predilectă: preoții

Cel mai mult, escrocul țintea preoții, care erau înclinați să dea crezarea poveștilor înduioșătoare. Mai mult, aceștia ajungeau să răspândeaască „strigătul de ajutor” mai departe, printre enoriași.

Potrivit sursei citate, Vasile Bobi Munteanu a obținut de la un singur preot suma de 43.150 de lei. În total, el a stors de la mai mulți binevoitori aproape 130.000 de lei și 7.500 de euro.

Anchetat, bărbatul a fost adus în fața instanței, iar judecătorii au dispus o pedeapsă cu suspendare. Totuși, se pare că vorbim doar de o amânare a inevitabilului, iar Munteanu va ajunge în cele din urmă după gratii, mai având și alte procese pe rol, pentru aceeași infracțiune, în alte județe.

La scurt timp după demararea cercetărilor, în 2020, procurorii au început să primească sesizări și din Germania privind fapte asemănătoare comise acolo. Preotul unei parohii ortodoxe române de lângă Stuttgart a fost păcălit cu 1000 de euro, iar un altul, de lângă Essen, i-a virat în cont escrocului 2500 de euro.

