10 mart. 2026, 14:32, Economic
Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 13% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete

Bugetul Serviciului Român de Informații (SRI) crește cu 14% în 2026, conform proiectului de buget publicat de Ministerul de Finanțe. În plină austeritate, guvernul Bolojan a găsit bani pentru serviciile secrete, iar bugetul principalei structuri din România depășește 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro.

Din buget, jumătate din bani merg pe salariile angajaților, adică 2,5 mld. lei și pensii 1,23 mld. lei. Practic, 71% din bugetul serviciului este în zona de salarii și pensii, iar restul înseamnă cheltuieli cu bunuri și servicii sau investiții. Nu este clar care este bugetul propriu zis pentru operațiuni.

Reamintim că, în baza legii, SRI poate desfășura activități comerciale, să dețină firme sub acoperire, iar din aceste activități conexe pot obține venituri suplimentare la bugetul de stat.

Documentul justifică creșterea bugetului prin contextul regional: „Dinamica riscurilor și amenințărilor actuale (…) inclusiv evoluțiile securitare din vecinătatea estică (conflictul din Ucraina)”.

Care e situația la celelalte servicii secrete

Serviciviul de Telecomunicații Special (STS) va avea un buget de 1,5 miliarde de lei, adică 300 de milioane de euro. Cheltuielile alocate pentru STS scad astfel de la 2,2 mld. lei în 2025, an electoral. Tabletele STS care au intrat „la naftalină” aduc în acest fel o economie de aproape 30% pentru această instituție.

Și Serviciul de Protecție și Pază (SPP) înregistrează o scădere a bugetului pe 2026, prin comparație cu execuția bugetară din 2025. Practic, cheltuielile totale ar urma să fie de 409 milioane de lei, în scădere cu 9% față de 2025.

Serviciul de Informații Externe (SIE) va avea un buget de 812 mil. lei, de 6,5 ori mai mic decât bugetul SRI. În 2025, spionii României aveau un buget de 806 mil. lei, astfel că majorarea din 2026 este de 0,8%.

