China arată că economia ei funcționează înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping. Exporturile chinezilor au crescut cu 21,8% în primele luni ale anului

Exporturile Chinei au înregistrat o creștere spectaculoasă de 21,8% în primele două luni ale anului și au atins o valoare de 656,58 miliarde de dolari. Evoluția a depășit semnificativ prognozele economiștilor, care anticipau un avans de doar 7,1%, fiind cel mai rapid ritm de creștere din ultimii patru ani. Această performanță susține obiectivul de creștere a PIB-ului stabilit de Beijing pentru anul 2026, de 4,5-5%, scrie Financial Times.

Creșterea exporturilor Chinei un semnal de alarmă către Washington

A doua cea mai mare economie a lumii a înregistrat în primele luni ale anului un excedent comercial record, cu câteva săptămâni înainte de întâlnirea programată dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Beijing. Importurile chinezilor au crescut cu 19,8% în ianuarie și februarie, comparativ cu o prognoză de creștere de 6,3% și 5,7% în decembrie. Cifrele plasează excedentul comercial al Chinei pentru primele două luni ale anului 2026 la un record de 213,6 miliarde de dolari, în creștere cu 25,3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Această creștere uriașă stârnește îngrijorări în rândul partenerilor comerciali ai Chinei, care consideră că un flux de bunuri ieftine duce la faliment. Practicile comerciale ale Beijingului reprezintă un factor de dispută special pentru Trump, care urmează să meargă în China pentru o întâlnire critică cu Xi Jinping.

Tarifele comerciale ale lui Trump nu au pus piedică Chinei

În timp ce livrările către Statele Unite au scăzut cu 11% pe fondul tarifelor vamale impuse de administrația Trump, importurile din America au scăzut cu 26,7%. Cu toate acestea, China a compensat masiv prin creșteri în alte regiuni. În Uniunea Europeană, livrările au crescut cu aproape 28%, în țările din Asia de Sud-Est au crescut cu peste 29%, iar în Hong Kong cu aproape 39%. În același timp, importurile au avansat cu 19,8% și au ajuns la 442,9 miliarde de dolari, sugerând o activitate industrială intensă, în ciuda consumului intern încă fragil.

Factorii de decizie chinezi au insistat în ultimul an asupra importanței consolidării consumului, care a rămas în urmă pe fondul unei încrederi mai slabe a gospodăriilor și a contribuit la scăderea prețurilor.

În ceea ce privește importurile chineze, un factor pentru această creștere spectaculoasă este dat și de creșterea livrărilor de țiței „în anticiparea escaladării riscurilor geopolitice”. China este cel mai mare importator de petrol din lume, iar războiul dintre SUA și Iran a dat peste cap transporturile din întreaga lume.

Recomandările autorului: