Șeful Pentagonului: SUA nu vor renunța la războiul cu Iranul până când „inamicul nu va fi învins definitiv“. „Va fi cea mai intensă zi de atacuri”

10 mart. 2026, 14:24, Știri externe

Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a transmis, marți, în cadrul unei conferințe de presă privind războiul cu Iranul că Statele Unite „nu vor ceda până când inamicul nu va fi învins în mod total și decisiv“. Potrivit șefului Pentagonului, astăzi, vor avea loc cele mai intense lovituri asupra Iranului.

Trump a spus ieri că „am câștigat deja în multe privințe, dar nu am câștigat suficient”.

„Așa cum a declarat ieri președintele Trump, zdrobim inamicul printr-o demonstrație copleșitoare de abilități tehnice și forță militară”, a spus Hegseth în briefingul de astăzi. „Dar o facem în conformitate cu calendarul nostru și la alegerea noastră”, a spus el.

„Câștigăm datorită concentrării noastre copleșitoare și neclintite asupra obiectivelor noastre, care sunt aceleași ca în ziua în care am ținut prima mea conferință de presă aici despre Operațiunea Epic Fury”, a declarat Hegseth.

Șeful Pentagonului a mai avertizat că „astăzi va fi cea mai intensă zi de atacuri” ale SUA împotriva Iranului.

Hegseth, avertisment pentru noul Lider al Iranului

Hegseth spune că ar fi înțelept ca noul lider suprem al Iranului „să asculte sfatul președintelui nostru de a nu urmări obținerea armelor nucleare”.

„Noul lider al Iranului ar fi înțelept să ia în considerare cuvintele președintelui nostru, și anume să nu urmărească obținerea de arme nucleare și să declare acest lucru în mod public”, a afirmat Hegseth.

Când a fost întrebat despre zvonurile potrivit cărora Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în atacurile asupra Iranului, Hegseth a răspuns că nu poate comenta.

Hegseth afirmă că urmările conflictului cu Iranul „vor fi în interesul Americii” și că aceasta „nu va trăi sub șantajul nuclear” al Iranului.

Declarația vine la scurt timp după afirmația președintelui Donald Trump potrivit căreia, dacă Iranul va face ceva pentru a împiedica fluxul de petrol în strâmtoarea Ormuz, va fi lovit „de douăzeci de ori mai tare”.

Hegseth avertizează Rusia să nu se implice în războiul cu Iranul

În cadrul conferintei de la Pentagon, secretarul Apărării SUA a avertizat Rusia să nu se implice în războiul cu Iranul. Comentariul său a venit după ce a fost întrebat despre apelul telefonic pe care președintele Donald Trump l-a avut ieri cu Vladimir Putin.

Hegseth a descris conversația ca pe un „apel puternic”, care, în speranța sa, va reafirma „oportunitatea pentru o oarecare pace” în războiul Rusiei cu Ucraina. El a spus că apelul a reafirmat, de asemenea, „recunoașterea faptului că, în ceea ce privește acest conflict din Iran, ei (Rusia n.r.) nu ar trebui să fie implicați”.

