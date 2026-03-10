Gică Popescu, abătut din cauza problemelor de la Farul Constanța. Ce se întâmplă cu acțiunile lui Gică Hagi

Fotoreporterii PROSPORT l-au surprins pe Gică Popescu la revenirea acasă, în cartierul bucureștean Floreasca, după partida pe Farul a pierdut-o la Miercurea Ciuc, scor 0-1, în ultima etapă din sezonul regulat. Fostul mare internațional, obosit după un drum de 280 de kilometri, pare destul de îngrijorat de jocul „marinarilor”.

Ultimele rezultate obținute de Farul îi pun în pericol inclusiv postul lui Ianis Zicu.

Popescu, în fața unor decizii importante

Gruparea de la malul mării a încheiat sezonul regulat pe locul 11, cu 37 de puncte. A intrat în play-out cu 19 puncte, după rotunjire. Pentru o formație cu care patronul Gică Hagi se încununa campion al României, pare o zestre foarte mică.

Cu Farul în derivă și un Hagi tot mai aproape să-i „paseze” și celelalte probleme ale clubului, în perspectiva în care „Regele” devine selecționerul României în locul lui Mircea Lucescu, Gică Popescu va trebui să ia decizii importante privind Farul, unele ce trebuie să revitalizeze echipa, scrie Prosport.

Pentru ca Hagi să preia banca tehnică a naționalei se pune în discuție cedarea acțiunilor de la Farul, iar un procent ar putea fi „direcționat” chiar către Gică Popescu, acesta fiind și cumnatul „Regelui”.

În play-out, Rarul va debuta contra Petrolului, pe teren propriu.

„Mă gândesc doar la următorul joc, care are o importanță maximă, nu trebuie să ne uităm mai departe de atât. Este o cădere, încercăm să găsim soluții. Este a treia înfrângere consecutivă și, din păcate, nu am ieșit încă din această pasă. Momentul acesta este unul important…Nu poți să câștigi când nu dai la poartă. Dezamăgirea nu este cea mai importantă, ci să realizăm că trebuie să facem mai mult în joc. Când intri supărat și începi meciul următor fără încredere…important este să dăm mai mult cu toții”, spunea Ianis Zicu, după meciul cu Csikszereda.

Iată programul din prima etapă a play-out-ului:

Vineri, 13 martie

Ora 17.30 Oțelul – Csikszereda

Ora 20.30 FCSB – Metaloglobus

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18.15 Farul – Petrolul

Duminică, 15 martie

Ora 15.00 UTA – FC Hermannstadt

Luni, 16 martie

Ora 17.00 FC Botoșani – Unirea Slobozia

