Arest la domiciliu pentru luare de mită, pentru un șef din Poliția Bacău. Câți bani ar fi primit

Direcția Națională Anticorupție a publicat pe Facebook faptul că, la propunerea ​procurorilor ​DNA, ​judecătorii ​Tribunalului ​Bacău ​au ​decis ​măsura ​arestului ​la ​domiciliu ​pentru ​30 ​de ​zile, ​începând ​cu ​02 ​aprilie ​2026, ​față ​de ​Șeful ​Biroului ​de ​investigare ​a ​criminalității ​din ​mediul ​de ​afaceri ​– ​Serviciul ​de ​Investigare ​a ​Criminalității ​Economice ​– ​IPJ ​Bacău, ​pentru ​​luare ​de ​mită.

​

​„În ​contextul ​efectuării ​unui ​control ​pentru ​verificarea ​respectării ​legislației ​în ​materie ​silvică ​la ​o ​societate ​comercială, ​inculpatul ​ar ​fi ​primit ​suma ​de ​1.000 ​de ​lei ​de ​la ​administratorul ​societății ​în ​cauză, ​ocazie ​cu ​care ​procurorii ​anticorupție ​au ​procedat ​la ​constatarea ​infracțiunii ​flagrante”.

Vezi, mai jos, comunicatul DNA.

„La data de 02 aprilie 2026, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Bacău au prezentat Tribunalului Bacău propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu față de inculpatul RUJAN RĂZVAN, comisar-șef de poliție, șef birou de investigare a criminalității din mediul de afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, pentru infracțiunea de luare de mită, iar la aceeași dată instanța menționată a admis propunerea și a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile față de inculpat.

Anterior, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 1 aprilie 2026, a inculpatului Rujan Răzvan pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În contextul activităților de control organizate la nivelul IPJ Bacău, la data de 01 aprilie 2026, inculpatul Rujan Răzvan, în calitatea menționată, a efectuat un control pentru verificarea respectării legislației în materie silvică la un punct de lucru al unei societăți comerciale, iar la aceeași dată, inculpatul ar fi primit, în legătură cu atribuțiile de serviciu privind activitatea de control efectuată, suma de 1.000 de lei, de la administratorul societății comerciale supuse controlului.

În această împrejurare, procurorii au constatat săvârșirea infracțiunii flagrante de către inculpatul Rujan Răzvan.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”.