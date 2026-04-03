Arhitectul-șef al municipiului Baia Mare, acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Ar fi primit, haine, încălțăminte și obiecte sanitare

Ruxandra Radulescu
Arhitectul-șef al muncipiului Baia Mare, Izabella Mihaela Morth, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, sub acuzația de mită și abuz în serviciu, ambele în formă continuată, a anunțat Direcția națională anticorupție (DNA). Procurorii au dispus aceeași măsură și în cazul a trei administratori. Valoarea totală a mitei se ridică la suma de 56.000 de lei.

Izabella Mihaela Morth, arhitectul-șef al muncipiului Baia Mare,este cercetată pentru abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată (șapte acte materiale) și luare de mită în formă continuată (15 acte materiale). Aceasta ar fi primit îmbrăcăminte și încălțăminte, produse electrocasnice și sanitare, și chiar un obiect de mobilier, transmit procurorii.

Din dosar mai fac parte un arhitect și administrator al unei societăți comerciale, acuzat de dare de mită în formă continuată și alți doi asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de dare de mită.

„Procurorii din cadrul Biroului teritorial Baia Mare – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 02 aprilie 2026, față de următorii inculpați:

MORTH IZABELLA-MIHAELA, arhitect-șef al municipiului Baia Mare, pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată (șapte acte materiale) și luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

M.Z.A., arhitect și administrator al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (șapte acte materiale),

K.R. și P.F., asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de dare de mită.
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie 2023 – iulie 2025, inculpata Morth Izabella-Mihaela, în calitate de arhitect-șef al municipiului Baia Mare, în exercitarea atribuțiilor de serviciu privitoare la analizarea documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea unor certificate de urbanism și autorizații de construire, depuse de șase beneficiari – persoane fizice și juridice, ar fi emis un certificat de urbanism și șase autorizații de construire cu încălcarea legii, cu consecința vătămării intereselor legale ale municipiului Baia Mare și/sau a unor persoane fizice și a procurării în mod corelativ a unui folos necuvenit beneficiarilor în cauză.

În perioada decembrie 2019 – martie 2025, în aceeași calitate, în mod repetat, inculpata Morth Izabella-Mihaela ar fi acceptat promisiunea unor foloase necuvenite, iar ulterior le-a primit, respectiv a pretins foloase necuvenite, iar ulterior le-a primit (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse electrocasnice și sanitare, respectiv un obiect de mobilier) de la inculpatul M.Z.A., reprezentant al unei societăți cu domeniul de activitate principal

„Activități de arhitectură”, precum și de la inculpații P.F., K.R. și V.F.M., reprezentanți ai unor societăți comerciale având ca obiect principal/secundar de activitate dezvoltarea (promovarea) imobiliară și realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în cuantum total estimat de 56.110 lei (echivalentul a 11.220 euro), în legătură cu îndeplinirea/urgentarea unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu/în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, în beneficiul/interesul mituitorilor/societăților administrate de aceștia.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații MORTH IZABELLA-MIHAELA, M.Z.A., K.R. și P.F. trebuie să respecte o serie de obligații între care să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu părăsească teritoriul României fără acordul organelor judiciare (pentru primii trei menționați). În plus, inculpatei Morth Izabella-Mihaela i s-a interzis exercitarea funcției de arhitect-șef al municipiului Baia Mare” ,  transmite DNA.

