Prima pagină » Actualitate » Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut”. AVERTISMENTUL istoricului asupra vulnerabilității Moldovei

Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut”. AVERTISMENTUL istoricului asupra vulnerabilității Moldovei

08 nov. 2025, 11:02, Actualitate
Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut”. AVERTISMENTUL istoricului asupra vulnerabilității Moldovei
Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut” / Sursa FOTO: Ziarul de Iasi

Istoricul Armand Goșu atrage atenția, într-un interviu acordat publicației Ziarul de Iași, asupra vulnerabilităților din estul României, în cazul în care Rusia ar cuceri Odesa. Într-o asemenea situație, „Iașul nu mai are scut”, susține reputatul expert în relații internaționale.

Potrivit lui Armand Goșu, lipsa bazelor militare importante în Moldova este o consecință directă a faptului că, în perioada comunistă, armata română nu a fost niciodată pregătită să lupte împotriva URSS.

„Dacă pierzi România, pierzi Balcanii până în Grecia”

„Regimul comunist era subordonat Moscovei. Nu exista nicio strategie de apărare a estului. După 1990, din armată s-a furat, s-au făcut generali, și-au tras pensii, nu s-a construit practic nimic. Armata care a existat în România, armata Republicii Socialiste, nu se pregătea să lupte împotriva URSS, deci nu era logic să construiască aici baze militare, mari unități.

Șansa noastră este Ucraina, că Ucraina luptă și Ucraina ține Rusia departe. Dacă Ucraina pică, dacă vin rușii în zona Odesa, eu nu văd bine la Iași. Chișinăul o să pitească stegulețele Uniunii Europene, o să scoată stegulețele rusești și o să iasă pe străzi să întâmpine…

E un scenariu absolut realist. Deocamdată lucrurile merg pe un război pe termen lung, în care orice se poate întâmpla”, afirmă Armand Goșu.

El mai arată că, deși invazia Rusiei în Georgia (2008) și anexarea Crimeei (2014) ar fi trebuit să ridice semne de întrebare privind apărarea Moldovei, acestea nu au apărut.

Citește aici un interviu de excepție cu istoricul Armand Goșu.

Mediafax
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea de Sud au aprins „fitilul”
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Mediafax
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”. Unul e protectorul militarilor!
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații?
SPORT Costel Gâlcă avertizează înainte de Rapid – FC Argeș: „Nu suntem siguri de play-off”
10:38
Costel Gâlcă avertizează înainte de Rapid – FC Argeș: „Nu suntem siguri de play-off”
SPORT Farul a învins liderul FC Botoșani. Moldovenii încheie o serie de 13 meciuri fără înfrângere
10:29
Farul a învins liderul FC Botoșani. Moldovenii încheie o serie de 13 meciuri fără înfrângere
EXTERNE O explozie solară spectaculoasă a fost observată de astronomi. „Superman” a emis o lumina egală cu cea a 10 trilioane de sori
10:20
O explozie solară spectaculoasă a fost observată de astronomi. „Superman” a emis o lumina egală cu cea a 10 trilioane de sori
VIDEO Catedrala Neamului confiscată? Florin Călinescu: „Dumnezeu e păzit de jandarmi”
10:18
Catedrala Neamului confiscată? Florin Călinescu: „Dumnezeu e păzit de jandarmi”
ANALIZA de 10 Cel mai DUR adversar naval al SUA din Pacific a fost pus în funcțiune. Portavionul Fujian confirmă ambițiile Chinei
10:00
Cel mai DUR adversar naval al SUA din Pacific a fost pus în funcțiune. Portavionul Fujian confirmă ambițiile Chinei
SCANDAL Gândul a avertizat, astăzi Politico a confirmat: România și Bulgaria sunt ACUZATE că se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești, în contextul sancțiunilor impuse de Trump. Ambele țări analizează cererile de prelungire a sancțiunilor pentru instalațiile deținute de Lukoil. Însă probleme mai grave se profilează la orizont
09:11
Gândul a avertizat, astăzi Politico a confirmat: România și Bulgaria sunt ACUZATE că se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești, în contextul sancțiunilor impuse de Trump. Ambele țări analizează cererile de prelungire a sancțiunilor pentru instalațiile deținute de Lukoil. Însă probleme mai grave se profilează la orizont