Armand Goșu: „Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut”. AVERTISMENTUL istoricului asupra vulnerabilității Moldovei

Istoricul Armand Goșu atrage atenția, într-un interviu acordat publicației Ziarul de Iași, asupra vulnerabilităților din estul României, în cazul în care Rusia ar cuceri Odesa. Într-o asemenea situație, „Iașul nu mai are scut”, susține reputatul expert în relații internaționale.

Potrivit lui Armand Goșu, lipsa bazelor militare importante în Moldova este o consecință directă a faptului că, în perioada comunistă, armata română nu a fost niciodată pregătită să lupte împotriva URSS.

„Dacă pierzi România, pierzi Balcanii până în Grecia”

„Regimul comunist era subordonat Moscovei. Nu exista nicio strategie de apărare a estului. După 1990, din armată s-a furat, s-au făcut generali, și-au tras pensii, nu s-a construit practic nimic. Armata care a existat în România, armata Republicii Socialiste, nu se pregătea să lupte împotriva URSS, deci nu era logic să construiască aici baze militare, mari unități.

Șansa noastră este Ucraina, că Ucraina luptă și Ucraina ține Rusia departe. Dacă Ucraina pică, dacă vin rușii în zona Odesa, eu nu văd bine la Iași. Chișinăul o să pitească stegulețele Uniunii Europene, o să scoată stegulețele rusești și o să iasă pe străzi să întâmpine…

E un scenariu absolut realist. Deocamdată lucrurile merg pe un război pe termen lung, în care orice se poate întâmpla”, afirmă Armand Goșu.

El mai arată că, deși invazia Rusiei în Georgia (2008) și anexarea Crimeei (2014) ar fi trebuit să ridice semne de întrebare privind apărarea Moldovei, acestea nu au apărut.

