Arsenie Boca, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Data la care are loc ceremonia oficială la Mănăstirea Prislop

Arsenie Boca va fi canonizat la data de 28 noiembrie, iar data aleasă are o semnificație deosebită: este ziua în care duhovnicul a trecut la cele veșnice, în anul 1989. Evenimentul marchează un moment de mare importanță spiritual și istorică pentru toată Biserica Ortodoxă Română și pentru credincioși.

Mulți l-au considerat sfânt pe Arsenie Boca, încă din timpul vieții sale, iar canonizarea sa confirm recunoașterea oficială a sfințeniei sale. Anunțul oficial a fost făcut de Înaltpreasfințitul Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, cu ocazia împlinirii vârstei de 78 de ani.

În cadrul ceremoniei, Înaltpreasfințitul Laurențiu Streza a anunțat că Arsenie Boca va fi canonizat alături de alți cincisprezece preoți mărturisitori. El a spus că anul acesta, dedicat Centenarului, are o importanță deosebită pentru întreaga comunitate a credincioșilor ortodocși români. Biserica Ortodoxă Română a decis includerea în rândul sfinților a șaisprezece mari personalități duhovnicești, cunoscute pentru credința lor puternică.

„Am făcut proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător la Sâmbăta de Sus. Vom face pe 28 noiembrie, la Mănăstirea Prislop, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, de la Prislop”, a declarat ierarhul în cuvântarea de la finalul slujbei.

În plus, el a subliniat legătura spiritual dintre acești sfinți și marele teolog, Dumitru Stăniloae, considerându-l o verigă simbolică între cele două mari personalități canonizate.

Ce înseamn ă canonizarea lui Arsenie Boca

După proclamarea oficială, părintele Arsenie Boca ca fi înscris cu roșu în calendarul ortodox, ca Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Recunoașterea aceasta marchează un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru toți care l-au venerat de-a lungul deceniilor.

Mănăstirea Prislop, locul unde se află mormântul său, a devenit unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din țară. Aici vin anual sute de mii de pelerini, ca să se roage, să ceară binecuvântare și să găsească alinare.

