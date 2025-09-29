Câte dintre profețiile lui Arsenie Boca s-au adeverit. Ce a spus despre România

Luni, 29 septembrie 2025, se împlinesc 115 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca. De-a lungul timpului, o parte dintre profețiile sale s-au adeverit. Părintele, considerat a fi un sfânt și un vizionar de către multe persoane, reprezintă, în continuare, un subiect de interes. Vezi mai jos ce a spus despre România.

De-a lungul timpului, părintele a lăsat o serie de profeții, transmise fie direct de el, fie prin intermediul credincioșilor sau ucenicilor care l-au cunoscut. O parte dintre profețiile duhovnicului s-au adeverit. De menționat faptul că o parte dintre aceste profeții nu pot fi verificate documentar.

Patru dintre profețiile lui Arsenie Boca s-au adeverit

Patru dintre profețiile lui Arsenie Boca s-au adeverit, prima fiind legată de căderea regimului comunist din România. Cu mult timp înainte de Revoluția din 1989, acesta ar fi prezis că „un tânăr cu părul blond va schimba România”.

Cea de-a doua profeție ar vorbi despre faptul că „binele va fi numit rău și răul – bine”. Mulți credincioși văd acest aspect precum o confuzie morală a lumii contemporane.

A treia profeție face referire la deșertificarea sudului României. Profeția arăta că, din cauza secetei, sudul țării ar putea deveni un spațiu nelocuibil. În prezent, specialiștii atrag atenția asupra fenomenului de deșertificare din sudul Olteniei și Munteniei.

Ultima profeție face referire la un conflict global care ar porni din Orientul Mijlociu. Chiar dacă un astfel de conflict global nu s-a produs, se pot observa, însă, tensiunile geopolitice ale zonei, arată antena3.ro.

