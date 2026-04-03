Prima pagină » Actualitate » Atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan. Dan Dungaciu îl acuză pe premierul României că vrea să renunțe la suveranitate

Atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan. Dan Dungaciu îl acuză pe premierul României că vrea să renunțe la suveranitate

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu / FOTO - AUR

Declarații extrem de dure pe scena politică, după interviul acordat de premierul României, Ilie Bolojan, pentru presa franceză. Dan Dungaciu acuză o posibilă schimbare majoră de direcție la nivel european și vorbește despre riscuri directe pentru suveranitatea României, cerând o dezbatere publică urgentă.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, îl atacă pe Ilie Bolojan

Dan Dungaciu a reacționat dur în urma poziției exprimate de premierul Ilie Bolojan într-un interviu pentru Le Figaro, publicat pe 1 aprilie 2026.

„Decizia europeană s-a luat. Într-un celebru „retreat” al liderilor Partidul Popular European (EPP) de la Zagreb, de la începutul acestui an, s-a luat decizia. Dreptul de veto al statelor naționale din UE trebuie să fie eliminat. Altfel spus, în Consiliul European, cel care decide politica externă și de securitate a UE, decizia se ia prin unanimitate, pentru că statele naționale au, conform tratatelor, drept de veto.

Este singura protecție a unui stat mic în raport cu marile puteri. Decizia care s-a sugerat la Zagreb este ca Europa să renunțe la acest drept, ca statele naționale să nu mai poată bloca deciziile Uniunii Europene.

Altfel spus, o discuție care a fost vânturată pe la Comisie și la Parlamentul European, acum vreo trei ani în urmă, revine în forță. Statele naționale trebuie să renunțe complet la suveranitate. Și premierul României, șeful Partidul Liberal, cu ceva vreme în urmă, și „Național”, a spus… prezent! Da, sunt de acord, voi cereți și noi vă dăm, doar să comandați, iar politica de chelner în politica externă și de securitate a României se va pune în mișcare”, a precizat Dan Dungaciu.

„Dacă nu e respectuos cu românii, măcar să fie cu Constituția lor”

Prim-vicepreședinte AUR a continuat atacul la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că acesta nu ar fi conștient de declarațiile date.

„Asta a fost, de fapt, esența interviului din LeFigaro, din 1 aprilie 2026, al premierului României. Nu e nicio păcăleală de 1 aprilie, a fost un interviu în care premierul a spus explicit, cu subiect și predicat, că „votul în unanimitate nu trebuie menținut”.

Nu este foarte clar dacă premierul României înțelege semnificația acestei declarații politice. În primul rând, Constituția României, la Articolul 1, spune foarte clar că statul român este „un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”. 

Măcar pentru asta, faptul că în Constituția României, la primul articol, se menționează ideea de suveranitate, ar fi trebuit să-l facă pe premierul României un pic mai atent. Dacă nu e respectuos cu românii, măcar să fie cu Constituția lor.

În al doilea rând, premierul ne spune exact CUM se face asta. Schimbarea, adică renunțarea la dreptul de veto, se poate face doar prin modificarea tratatelor. Asta înseamnă schimbarea Tratatul de la Lisabona, o chestiune complicată de realizat, pentru că fiecare stat are, de fapt, drept de veto asupra acestei schimbări!”.

Interviul pe care l-a acordat este unul de disperare

În urma interviului oferit de Ilie Bolojan, Dan Dungaciu a tras concluzia că Bolojan nu ar înțelege de fapt „nimic din politica internațională”.

„Lucrurile sunt complicate pentru că se pregătește, probabil, undeva, printr-un birou de la Bruxelles, o înțelegere, cum spun unii politicieni de acolo, „a better implementation of the Lisbon treaty”, adică „o mai bună implementare a tratatului de la Lisabona”. Evident că ni se pregătește ceva, evident că se vor pune presiuni enorme pe statele naționale care nu vor să renunțe la această parte de suveranitate pe care o mai au. Evident că lupta politică de aici înainte va fi dusă pe aceste coordonate.

Calitatea de președinte interimar și premier au arătat și arată clar că șeful PNL-ului nu înțelege, de fapt, nimic din politica internațională. Problema este alta. Interviul pe care l-a acordat este unul de disperare. A dat un semnal: „Nu mă lăsați, sunt omul vostru, fac tot ce este nevoie.”

Precum Mița Baston din Caragiale, premierul a spus și el Europei: „Ați uitat că sunt liberal, că sunt federalist? În vinele mele curge sângele administrației Iohannis…”, alt național-liberal care a făcut „gloria” partidului Brătienilor… Care Brătieni, sărmanii, probabil se răsucesc în mormânt de câteva decenii”.

„Se numește democrație, domnule Bolojan”

„Nimic nu poate fi mai periculos decât un politician care își simte sfârșitul. Suntem astăzi în România în situația în care liderii celor două partide mari de la guvernare sunt amândoi la final de carieră. La sfârșitul acestei bătălii pe care o vedem azi pe malurile Dâmboviței, sunt foarte conștienți că unul dintre ei, dacă nu amândoi, vor ieși din viața politică.

Și, din punctul acesta de vedere, acești oameni sunt gata să facă orice. Premierul este gata să răspundă la orice comandamente, inclusiv sau, în special, cele de afara țării, doar-doar va fi menținut la putere de către giranții săi de la „Înalta Poartă” europeană. De aceea, nu-i pasă de principii, de interesul României sau de suveranitatea națională. Și asta este, de fapt, esența interviului pe care l-a dat lui Le Figaro.

Lucrurile sunt, din această perspectivă, extrem de grave pentru România.

Domnule Bolojan, sunteți premierul României, aveți totul la dispoziție. Puteți declanșa o dezbatere publică despre ce înseamnă renunțarea la drepturile suveranității României în domeniile în care aceasta mai poate fi exercitată. Ce înseamnă, de fapt, federalismul și federalizarea Europei? Întrebați-i pe români dacă sunt de acord cu asta. Întrebați-i pe români ce argumente au să se opună sau ce argumente au să susțină acest proiect.

Se numește democrație, domnule Bolojan. Se numește respect față de români și față de România. A discuta onest despre aceste subiecte este o datorie minimală pe care cei care conduc astăzi, vremelnic, România o au.

Încercați, domnule Bolojan, să fiți măcar o dată, măcar o zi, OmdeStat și nu doar un simplu om politic.

Vă mulțumesc!”, a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

