O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți

O singură perfuzie cu ketamină a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore, arată o analiză a Universității din Connecticut. Depresia severă afectează aproximativ 280 de milioane de oameni la nivel global, iar cei mai mulți recurg la antidepresive, meditații și terapie. Când toate modalitățile convenționale au dat greș, pacienții cu depresie severă apelează la consumul de ketamină. 

Raportul ce ar putea populariza un nou tratament antidepresiv are la bază 26 de studii clinice realizate pe 1.100 de pacienți.De asemenea, tratamentul a redus dramatic gândurile suicidare în decurs de 4-24 de ore, conform analizei publicate în JAMA Psychiatry.

Ce este ketamina

Dezvoltată inițial ca anestezic, ketamina este un medicament care poate reduce durerea și tratează depresia, tensiunea arterială crescută, dificultăți respiratorii, probleme cognitive, convulsii și dependență.

Utilizată în scop abuziv ca drog recreațional, poate deveni un pericol pentru viață. Principalele riscuri ale consumului în exces sunt amnezia, presiunea . Actorul Matthew Perry din serialul celebru „FRIENDS” a murit din cauza supradozei de ketamină.

Efectele adverse temporare (care pot dura până la câteva ore): durere de cap, senzație de disociere, greață, vedere încețoșată.

Ketamina poate trata durerea și depresia

Medicamentul nu este încă aprobat de FDA pentru tratarea depresiei, potrivit Fox News . Potrivit unei analize din iulie 2024, este estimat că piața ketaminei folosită în scop medical ar putea valora 6,9 miliarde de dolari din 2030.

Cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității din Connecticut au realizat 26 de teste clinice de 1.100 de pacienți.  Aproximativ 626 de pacienți au primit ketamină și alți 540 n-au luat primit, dar au fost sub monitorizare.

Ketamina, mai eficientă ca antidepresivele tradiționale

Majoritatea pacienților suferă de tulburare depresivă majoră, 11,5% au depresie bipolară, iar  7,7% sunt diagnosticate cu depresie unipolară. Tratamentul cu ketamina poate provoca și efectul „placebo” în primele 24 de ore.

O singură porție de ketamină a redus semnificativ nivelul depresiei în doar 4 ore.  Pacienții care au luat ketamină în mod repetat au raportat reducerea semnificativă după o săptămână. Au sesizat și reducerea  gândurilor suicidare după o lună de tratament. Analizele au fost publicate în JAMA Psychiatry.

În cazul antidepresivelor recomandate de medici, necesită săptămâni de tratament pentru a-și face efectul. Acestea contribuie la creșterea lentă a nivelului de serotonină din creier.

Ketamina acționează rapid prin blocarea glutamatului. Acesta este un neurotransmițător care poate avea un impact negativ asupra emoțiilor atunci când nivelul gândurilor suicidare sunt prea ridicate.

Sursa Foto: Envato

