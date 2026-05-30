Duminică 31 mai 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂCELUL DIN COSMOPOLIS ȘI NOUL RÎMARU DIN CIMITIRUL DE MAŞINI

Comisarul şef Alexandru Bălan, invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, vine la MARTORII cu povești fabuloase despre anchetele cazurilor celebre care au zguduit opinia publică.

De la bătăi cu săbii în plină stradă, clanuri rivale care se luptă până la moarte, percheziții la vrăjitoarea Vanessa și descinderi la frații Tate, până la crimele care, recent, au bulversat opinia publică.

Alexandru Bălan povestește filmul uciderii în plină zi, în mijlocul oamenilor din complexul Cosmopolis, a tinerei Teodora Marcu, însărcinată în 4 luni, care, în momentul atacului, își ținea fetița de mână.

La Martorii veți afla și cum s-au descurcat polițiștii într-una din cele mai dificile anchete, cea care a scos la lumină un nou Rîmaru, vestitul criminal în serie care a terorizat Bucureștiul în anii ‘70.

Detalii în premieră despre cel care pare copia lui Rîmaru și victima sa, femeia în putrefacție din cimitirul de maşini, la Martorii, duminică 31 mai, de la ora 19.00.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.

Ion Cristoiu: „În ultima vreme, se vehiculează în media că Nicușor Dan a optat să îl desemneze pe Tomac în funcția de premier. Aceasta e o dezinformare, iar președintele nu a intervenit să confirme sau să infirme”
Ion Cristoiu: „Într-un articol de Constituție avem 50.000 posibilități de interpretare pentru Nicușor Dan. Trebuie făcut un volum de 100 pagini cu definiții și termene precise”
Ion Cristoiu: „Ne trebuie o singură modificare la Constituție – înființăm funcția de prim-vicepreședinte și o punem pe Mirabela Grădinaru”
Dan Dungaciu: „Narațiunea despre un subiect este complet interzisă dacă nu corespunde informațiilor oficiale”
Dan Dungaciu: „Am ajuns să fim obligați să ne conformăm narațiunii oficiale”
Dan Dungaciu: „Administrația din România degeaba promovează cenzura. Oamenii știu de ce o duc mai prost și nu are nicio legătură cu cenzura”
O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții
ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan

