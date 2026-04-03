Dan Dungaciu: „Dacă americanii vor să termine conflictul în 2 săptămâni vor fi nevoiți să ofere iranienilor ceva în schimb”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum retragerea americanilor în 2 săptămâni din Iran va veni cu un cost pentru americani.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit cum retragerea americanilor din Iran va veni cu un preț pentru americani. Acesta a început prin a spune că dacă SUA pierd încrederea țărilor din Orientul Mijlociu, China rămâne singurul stat matur. Din perspectiva Iranului, susține Dungaciu, dacă SUA atacă masiv, aceștia vor răspunde pe măsură.
„În momentul ăla tu îi lași Chinei, cum să spun, postura de singurul actor matur în lumea asta. Deci America nu poate să facă. Eu repet, gândesc din perspectiva Iranienilor. Dacă ăia zic bă, americanii, dacă o să ne facă pe noi praf, se duce în cap totul și vor trebui să se înglodeze în ordin. Și chinezii vor aplauda, rușii vor aplauda și vor spune bă, ce frumos… Americanii, până să ajungă la Pacific s-au înglodat. Mă rog, să ajungă la Pacific prin Atlantic, americanii s-au înglodat în Orientul Mijlociu. Deci pentru americani este foarte complicat să facă ce spune Donald Trump. Și eu nu cred că e rațional să se întâmple asta. Adică o bombardare a Iranului până să-l facă praf, desalinizare, rețele etc… Și atunci dacă Donald Trump vrea să plece, că a spus și asta. Vrea să plece în 2 săptămâni. A anunțat și Marco Rubio, sunt hotărâți să plece în 2 – 3 săptămâni. Dacă vor să plece, va trebui să dea ceva Iranului. Ce îi va da Iranului, ce-i va lua Iranului? Vor vorbi despre garanții de securitate, vor vorbi despre faptul că nu este clar uraniu, dacă va fi dat de iranieni sau nu va fi. Domnule, dacă în momentul ăsta spun americanii, de pildă, noi am plecat mâine, dați-ne uraniu, noi plecăm, vă lăsăm în pace și vă ridicăm sancțiunile… Donald Trump ar avea o narațiune de ieșire din povestea asta, ca uite, arată uraniu și zice bă, îl dăm agenție internaționale. Dar despre uraniu văd că nu se vorbește foarte apăsat. Este clar că și iranienii trebuie să-i ofere Americii. Fie rezonabil ca să-i ofere Americii o situație de ieșire din povestea asta, dacă vor să o închidă. Care va fi această poveste? Repet, dacă uraniul rămâne în Iran și America pleacă, cum spune domnul Rubio? Și Ormuzul nu-i închis? Păi ce mai rămâne din prestigiu Americii?”, a explicat sociologul.